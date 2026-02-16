¿Qué pasó con Fátima Bosch? La Miss Universo se desvanece en pleno desfile

Suscríbete a nuestros canales

La visita de Fátima Bosch a Ecuador dio un giro inesperado este domingo 15 de febrero. La actual Miss Universo, que se encuentra en el país sudamericano desde el pasado 14 de febrero como parte de una gira de trabajo que incluye Guatemala y otras naciones, protagonizó un momento de tensión durante el Desfile de la Flores y las Frutas en la ciudad de Ambato .

Lo que debía ser una tarde de celebración y cercanía con el público se transformó en una escena de angustia cuando la reina de belleza mexicana perdió el equilibrio sobre la carroza alegórica conocida como "El Altivo Ambateño" y se desplomó ante la mirada de miles de asistentes .

El momento exacto: debilidad súbita y auxilio inmediato

En videos difundidos a través de redes sociales se observa a Fátima Bosch saludando al público cuando, de forma repentina, comienza a mostrar dificultades para mantenerse en pie. La modelo intenta sostenerse de una barandilla, pero segundos después cae de rodillas sobre la plataforma del carruaje .

Testigos presenciales señalaron que la joven se veía visiblemente pálida y debilitada minutos antes del desvanecimiento . La emergencia fue inmediata: personal que acompañaba a la comitiva subió a la plataforma para auxiliarla, mientras que elementos de seguridad y paramédicos que se encontraban en el lugar acudieron para estabilizarla .

Afortunadamente, y según reportes de medios ecuatorianos como Ecuavisa, la Miss Universo no perdió la conciencia en ningún momento. Tras ser asistida, logró reincorporarse, aunque ya no continuó con el recorrido .

¿Qué le pasó a Fátima Bosch? La hipótesis del "mal de altura"

Hasta el momento, ni la organización de Miss Universo ni el equipo de la reina de belleza han emitido un comunicado oficial que precise su estado de salud o las causas del episodio .

Sin embargo, versiones de medios locales e internacionales, así como expertos consultados, sugieren que el desvanecimiento podría estar relacionado con la altitud de la ciudad de Ambato. Esta región de Ecuador se encuentra a una elevación significativa, lo que puede provocar en personas no aclimatadas el temido "mal de altura", cuyos síntomas incluyen mareos, falta de oxigenación y debilidad general .

La hipótesis cobra fuerza si se considera que Fátima Bosch habría llegado a Ecuador apenas la noche anterior al evento, sin tiempo suficiente para adaptarse a las condiciones geográficas del lugar .

Una agenda cargada y un historial de resiliencia

El incidente ocurre en medio de una apretada gira continental que Bosch inició el pasado 21 de enero en Guatemala y que la ha llevado por diversos países de América . La agenda incluye actividades protocolares, reuniones y presentaciones públicas que demandan un alto nivel de energía y exposición.

Cabe recordar que no es la primera vez que la mexicana enfrenta un desafío físico durante su reinado. Previo a la final de Miss Universo 2025 en Tailandia, Bosch compartió en redes sociales que sufrió una lesión en el pie tras pisar un vidrio en su habitación de hotel. A pesar del dolor, la modelo decidió continuar en la competencia y no acudir al médico para no afectar su participación en el certamen .

Este antecedente, sumado al actual episodio en Ecuador, dibuja el perfil de una reina que ha debido sortear obstáculos físicos mientras cumple con las exigencias de su título.

El silencio oficial y la preocupación de los seguidores

La difusión masiva de las imágenes del desvanecimiento provocó una ola inmediata de mensajes de preocupación entre sus seguidores, quienes han inundado las redes sociales con preguntas sobre su estado de salud.

Por el momento, la cuenta oficial de Miss Universo se ha limitido a informar sobre la visita de Bosch a Ecuador, pero no ha hecho referencia al incidente . El equipo de la reina de belleza mantiene silencio mientras se espera un parte médico que confirme su evolución y descarte complicaciones.

La expectativa se mantiene en vilo. Mientras sus seguidores esperan noticias, Fátima Bosch suma un nuevo capítulo de resiliencia a un reinado que, hasta ahora, ha estado marcado tanto por la controversia como por los retos personales.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube