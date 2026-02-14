"El último timbre" Hermanos Quevedo presentan su segundo tema juvenil

Suscríbete a nuestros canales

Los hermanos Ricardo y Marian Quevedo lanzan su segundo tema “El último timbre”.

“Los Quevedo”, nombre artístico que adopta la agrupación juvenil, trabajan en rescatar los valores a través de la música y la fusión cultural del Zulia.

“El último timbre” se une a su primera propuesta musical “Amor en el aula”, ambas gaitas de antaño fusionadas con ritmos latinos como la salsa y el merengue para posicionarse en el público juvenil.

Ricardo “Ricardito”, voz masculina principal, expresó sentirse “contento por continuar esta bonita aventura junto a mi hermana y recibiendo tanto apoyo”.

Por su parte, Marian, voz femenina principal de la agrupación, asegura que es “emocionante cantarle prácticamente a nuestros amigos, porque narramos historias juveniles escolares en nuestras canciones”.

“El último timbre” fue escrito por Reynier Villasmil y bajo la producción de Daniel Pineda. El tema está acompañado por su video oficial, disponible en su canal de YouTube Ricardito y Marian.

