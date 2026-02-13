De Cabimas al escenario del Super Bowl: este bailarín venezolano cumplió el sueño de trabajar con Bad Bunny y Lady Gaga

Suscríbete a nuestros canales

Yvan Martínez, conocido en redes como @yvancontodo, formó parte del cuerpo de baile que acompañó a Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, celebrado el domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Oriundo de la urbanización Los Laureles, en Cabimas, estado Zulia, Martínez emigró de Venezuela en 2022 en busca de oportunidades. Cuatro años después, ese camino lo llevó a pisar el escenario más visto del planeta.

La audición que cambió un viaje a Las Vegas

En entrevista con Telemundo, Martínez relató que la oportunidad llegó en diciembre, justo cuando cumplía años y tenía planeado un viaje a Las Vegas. Una agencia de talentos lo contactó para informarle sobre una audición y le aconsejó asistir porque, según tenían entendido, era para el Super Bowl.

“Obviamente decidí posponer el viaje para Las Vegas y hacer la audición”, declaró. Tras completar el proceso, recibió la llamada de su manager: “Sí, estás dentro y felicitaciones”.

Martínez confesó que en ese momento, en apenas dos minutos, “toda mi vida me pasó por la cabeza, de cuando estaba en Cabimas, de cuando tuve que empezar a emigrar, ir a otro país, a otras ciudades”.

Tres semanas intensas y una sorpresa de último momento

La preparación fue extenuante. “Duramos exactamente tres semanas sin parar. Yo creo que tuvimos solo tres días de descanso”, recordó el bailarín.

Inicialmente, Martínez sabía que participaría en el show de Bad Bunny, pero desconocía la identidad del “artista especial” que lo acompañaría en escena. No fue hasta el miércoles previo al evento, durante el ensayo general en el estadio, que confirmó que bailaría salsa mientras Lady Gaga interpretaba “Die With a Smile”.

“Todo fue como, o sea, había que estar muy enfocado”, expresó. Sobre la experiencia de compartir escenario con el artista puertorriqueño, describió a Bad Bunny como “muy nice, muy tranquilo. Él hizo lo que tenía que hacer. Fue muy profesional .

El mix de leyendas y la casita que no bailó

Martínez reveló una confesión del equipo de baile: durante los ensayos, muchos esperaban que el segmento de salsa incluyera a figuras del reguetón. “Confesamos que estuvimos esperando a reguetoneros”, admitió entre risas. En su lugar, Bad Bunny preparó un mix corto con Héctor Lavoe, Don Omar, Celia Cruz, Tego Calderón y Daddy Yankee, pero finalmente el segmento de La Casita no incluyó la coreografía que habían previsto.

El mensaje: “Que inspire a los demás”

Consultado sobre el legado de esta experiencia, Martínez no dudó en dedicar el logro a su tierra natal. “Saludos a mi gente de Cabimas, de Venezuela”, expresó al inicio de la entrevista.

Y envió un mensaje directo a quienes, como él, persiguen un sueño lejos de casa: “Que inspire a los demás. Que inspire a aquellos que en verdad digan: si él pudo, yo también”.

Aún con la emoción a flor de piel, el bailarín confesó: “Sigo sin creerlo, digamos que sigo todavía en el estadio”.

Bad Bunny, durante su presentación, pronunció una frase que resonó con la historia de Martínez: “Mi nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio, y si hoy estoy en el Super Bowl LX es porque nunca, nunca dejé de creer en mí”. Este domingo, en el mismo escenario, un joven de Cabimas demostró que esa convicción también puede cumplir sueños.

