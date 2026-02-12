Creadora de contenido para adultos, Karely Ruíz, reaparece con importante anunció para sus seguidores ¿Comienza una nueva etapa?

Suscríbete a nuestros canales

Karely Ruíz sorprendió a sus seguidores al reaparecer públicamente con un anuncio que marca un cambio en su trayectoria. La creadora de contenido para adultos, conocida por su éxito en OnlyFans y su gran popularidad en redes, confirmó que iniciará un retiro progresivo de la plataforma que la catapultó a la fama.

Durante una reciente alfombra roja, la modelo regiomontana compartió detalles sobre su decisión y dejó entrever que está lista para dar un giro en su carrera, explorando nuevos negocios y proyectos profesionales que podrían mostrar otra faceta de su talento.

Karely aclaró que su salida de OnlyFans no será inmediata, sino que se llevará a cabo de manera gradual durante los próximos dos o tres años. La intención, explicó, es cerrar este ciclo de forma consciente mientras se prepara para enfrentar nuevos retos en su carrera.

“Mi salida será progresiva; en dos o tres años dejaré la plataforma por completo”, aseguró la modelo, quien enfatizó que se trata de una decisión personal y estratégica, pensada para reinventarse y abrirse a otras oportunidades profesionales.

Reinventarse y explorar nuevas posibilidades

Al ser cuestionada sobre su capacidad de generar contenido más familiar, Karely respondió con confianza: planea demostrar que puede mantener su relevancia y construir una imagen diferente a la que la hizo famosa.

“Quiero mostrar que puedo reinventarme y explorar nuevos caminos”, comentó, dejando entrever que sus próximos proyectos podrían sorprender incluso a quienes la han seguido desde sus comienzos.

Una nueva etapa llena de expectativas

Este anuncio marca el inicio de lo que podría ser una etapa totalmente distinta en la carrera de Karely Ruíz. Mientras algunos seguidores celebran su decisión de diversificar su trayectoria, otros esperan ansiosos descubrir qué sorpresas tiene preparadas la modelo para el futuro.

Por ahora, lo que queda claro es que Karely está lista para cerrar un capítulo de su vida y abrir otro lleno de posibilidades, consolidando nuevos proyectos, negocios y contenidos que podrían mostrar una faceta totalmente diferente de su talento y personalidad.

