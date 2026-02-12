Vivian Jenna Wilson desafía estándares y lleva el apellido Musk a la pasarela de Rihanna

Suscríbete a nuestros canales

Vivian Jenna Wilson, hija transgénero de Elon Musk, ha dado un paso histórico en su carrera al ser presentada como la nueva cara de Fenty, la marca de moda y belleza creada por Rihanna. La noticia ha generado repercusión inmediata en el mundo de la moda y más allá, posicionando nuevamente a la firma como una de las más innovadoras y disruptivas en cuanto a inclusión y representación de identidades diversas.

De la identidad personal a la visibilidad pública

Wilson, de 21 años, se hizo conocida no solo por su vínculo familiar, sino por su propio recorrido como creadora de contenido, modelo y activista. Tras declararse mujer transgénero en 2020, Vivian legalizó su cambio de nombre y género, tomando control de su identidad y de su narrativa personal. Desde entonces, ha construido una presencia significativa en redes sociales y en la industria de la moda, convirtiéndose en un referente para jóvenes trans y aliados de la diversidad.

El apellido Musk, que tradicionalmente se asocia con negocios y tecnología, ahora aparece ligado a un movimiento cultural que abarca moda, visibilidad y activismo. La participación de Vivian en Fenty no solo refuerza su identidad, sino que también subraya cómo la industria del entretenimiento y la moda puede dar voz a figuras históricamente marginadas.

La campaña Fenty: inclusión y creatividad

La campaña de la temporada de Fenty, que combina lencería, ropa y accesorios, busca romper estándares tradicionales de belleza. La presencia de Vivian Jenna Wilson junto a otros modelos y personalidades refleja la apuesta de la marca por la inclusión, mostrando cuerpos y estilos diversos en una narrativa visual que celebra la autenticidad y la autoexpresión.

La elección de Wilson ha sido comentada en redes y medios como un ejemplo de cómo la moda contemporánea puede desafiar normas establecidas. Su participación coloca a Fenty en el centro del debate sobre representación y diversidad, mientras que la propia Vivian gana protagonismo como una figura pública independiente, más allá de su conexión familiar.

Antes de Fenty, Vivian participó en proyectos relacionados con moda y redes sociales, demostrando su capacidad para combinar talento, estilo y presencia mediática. Su incursión en una campaña global de la marca de Rihanna representa un hito en su carrera y consolida su imagen como modelo emergente con fuerte mensaje de inclusión.

Un futuro en expansión

Se espera que la participación de Vivian en Fenty abra nuevas oportunidades en moda, entretenimiento y activismo. Su visibilidad refuerza un mensaje clave: la autenticidad y la representación son factores cada vez más valorados en industrias que buscan conectar con audiencias jóvenes y diversas.

Con esta campaña, Vivian Jenna Wilson no solo refuerza su identidad y visibilidad, sino que también desafía los estándares tradicionales de la moda, llevando el apellido Musk a un terreno inesperado. Su aparición en Fenty subraya la evolución de la industria hacia la inclusión y posiciona a Wilson como una de las voces más relevantes de la moda contemporánea y la diversidad cultural.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube