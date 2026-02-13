Cardi B arremete contra ICE en su show: “No dejaré que se lleven a mis fans”

Suscríbete a nuestros canales

La cantante Cardi B aprovechó el primer concierto de su gira ‘Little Miss Drama Tour’, para arremeter contra la agencia de inmigración ICE, alegando que no son bienvenidos en sus shows y que no permitirá “que se lleven a mis fans”.

En la primera noche de su “Little Miss Drama Tour”, que se llevó a cabo el pasado 11 de febrero en California, la rapera dio fuertes declaraciones contra la agencia estadounidense Immigration and Customs Enforcement (ICE), causando gran controversial en redes sociales. Esto con el fin de que sus fans latinos o inmigrantes puedan disfrutar de sus shows sin el temor de ser arrestados o perseguidos por ICE.

“Si el ICE entra aquí, vamos a saltarles encima. ¡Tengo gas pimienta para osos en el backstage! No se van a llevar a mis fans”, dijo Cardi B durante su presentación en Palm Desert, palabras que fueron recibidas con una gran ovación por la multitud.

