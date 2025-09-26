Cardi B en el subterráneo de Nueva York: ¿Qué sorpresa grabó para los viajeros?

Suscríbete a nuestros canales

La conocida rapera y empresaria estadounidense, Belcalis Marlenis Almánzar, mejor conocida por su nombre artístico como Cardi B, será la encargada de darle voz al Metro de Nueva York, Estados Unidos de América, donde se reproducirán varios mensajes que grabó en asociación con la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés).

“¡Hola Nueva York! Es Cardi B. Estoy aquí en MTA grabando anuncios que escucharás en las estaciones del Metro”, así dijo la originaria del Bronx en un video publicado en redes sociales.

“¡Viaja a salvo, manténgalo lindo y manténgalo en movimiento, okurrr!”, dice Cardi B en uno de los anuncios. En otro se pone muy neoyorquina y advierte: “¡Estamos caminando aquí! Los pisos son para pisar, no para sentarse. ¡Muévalo, bucko!”.

Cabe destacar, que según funcionarios de la MTA, esta colaboración con la cantante no costó un solo dólar, debido a que la artista decidió hacerlo de corazó. Recordemos que Cardi B se prepara para su show en el Festival Global Citizen 2025 en Central Park, al lado de Shakira, Tyla y más artistas que levantarán la voz contra la pobreza extrema.

