La ruta live de la rumba: Omar Enrique anuncia un festival musical que recorrerá el país

Suscríbete a nuestros canales

El artista y empresario Omar Enrique anunció este jueves una serie de eventos que darán inicio a las festividades de fin de año en Venezuela. El festival, denominado "La ruta live de la rumba", tiene previsto recorrer el país, comenzando el 1 de octubre y extendiéndose hasta el 10 de enero.

Acompañando a Omar Enrique en la presentación estuvieron la productora Thibisay Acedo y Ana Di Martino, vocera de la Alcaldía de Maracaibo. El objetivo del evento es llevar música y entretenimiento a diferentes localidades, con la participación de una gran cantidad de artistas, tanto nacionales como internacionales.

El evento contará con más de 40 artistas venezolanos, entre los que ya están preconfirmados Jeeiph, Ciscoh, Los Cadillacs, Juan Miguel, Xuxo, Gio Fernández, Omar Acedo, Roberto Antonio, Mabel Yeah, Valentina, Karliam, Vicsenza, Afro Criollo, Aran One, Pandesousa, La Melodía Perfecta, Las Chicas del Can, El Potrillo, Lucía Valentina, Yorki, Proyecto A, Magia Caribeña, Billo's Caracas Boys, Cardenales del Éxito, Francisco Pacheco, Ángel Alí, Litto, Gonzo, The Same People, Feeling Dúo, Barranco Mix, Mery Tu Loba, Gaiteros de Corazón y Alitasia.

El festival también tendrá una fuerte presencia de talentos internacionales, con nombres como Magic Juan, Jorge Celedón, Elder Dayán, Felipe Peláez, Peter Manjarrés, Zulinka y Miguel, Bonny Cepeda, Miriam Cruz, Alejandro Palacios, Sergio Vargas, Maelo Ruiz, Jossie Esteban, Roberto Lugo, Pablo Montero, Alex de Castro, Alex Manga, Lyanno, Ale Mendoza, Tempo, Franco El Gorila, Andy Rivera, Noriel, Juhn, Pialo, Dalex, J Quiles y Danny Romero. Se espera que la lista de artistas siga creciendo en los próximos días.

Novedades en la música venezolana y feria de la Chinita

Durante el evento, se confirmó la gira de Omar Acedo, quien regresó recientemente de Rusia. Acedo se unirá al dúo cubano Buena Fe para su "PsicoTour", una serie de conciertos que iniciarán el 20 de noviembre en Zulia y recorrerán varios estados como Falcón, Carabobo y Lara.

Por su parte, Ana Di Martino, de la delegación de Maracaibo, confirmó que la tradicional Feria de La Chinita, en su edición número 59, comenzará el 25 de octubre. La feria contará con una programación de actividades y conciertos, con la gaita zuliana como protagonista. En esta ocasión, Omar Enrique asume el rol de Presidente del Comité de Feria.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube