Alleh y Yorghaki conquistan Premios Juventud 2025: todo sobre la victoria del dúo venezolano

La música venezolana tuvo una representación triunfante en la edición número 22 de los Premios Juventud. El dúo Alleh y Yorghaki se coronó como ganador en la categoría Tropical Mix gracias a su éxito "Capaz (Merenguetón)", un tema que fusiona ritmos tradicionales con la vibra urbana actual. La victoria se dio en una noche estelar que reunió a lo más grande del espectáculo latino en el Centro de Convenciones Amador de Panamá, marcando la primera vez que el evento se realiza fuera de Estados Unidos o sus territorios.

La noche estuvo cargada de emociones para el dúo. Horas antes de conocerse el veredicto final, Alleh y Yorghaki ya habían puesto a bailar al público con una energética presentación de "Merenguetón" durante la Noche de Estrellas, el espectáculo previo que tiene lugar en la alfombra azul. Su actuación fue uno de los momentos destacados de la velada, demostrando la fuerza escénica que los ha caracterizado desde su irrupción en la escena musical.

Un premio en una categoría de alta competencia

El galardón en la categoría Tropical Mix no fue una hazaña menor. Alleh y Yorghaki compitieron contra colaboraciones de heavyweights de la música como Alejandro Sanz & Grupo Frontera ("Hoy No Me Siento Bien"), Becky G & Manuel Turizo ("Que Haces") y Camilo & Carín León ("Una Vida Pasada"), entre otros. Este reconocimiento consolida la aceptación masiva de su propuesta musical, que ha logrado conectar con un público joven y global.

¿Quiénes son los ganadores?

Alleh y Yorghaki forman parte de la lista de artistas nominados en la categoría La Nueva Generación Masculina, lo que evidencia su rápido ascenso en la industria. Su victoria en Premios Juventud 2025 no es solo un logro personal, sino un motivo de orgullo para la música venezolana, que sigue ganando espacios internacionales con propuestas frescas y auténticas. La fiesta más hot del año confirmó que su ritmo de "merenguetón" llegó para quedarse.

