Adiós al sueño caribeño: Shakira vende su isla privada en Bahamas por 33 millones de dólares

La barranquillera decidió vender la isla privada que adquirió en 2006 en el archipiélago de las Bahamas, una propiedad que soñó convertir en un exclusivo refugio para artistas y que hoy está en el mercado por una cifra millonaria.

Un proyecto que nunca despegó

La historia de Bonds Cay comenzó hace dos décadas, cuando Shakira —entonces en una relación con Antonio de la Rúa— y un grupo de inversionistas de alto perfil, entre los que figuraba Roger Waters, bajista de Pink Floyd, compraron el terreno por 16 millones de dólares.

La visión era ambiciosa: convertir el enclave en un espacio dedicado a la cultura, la música y la creatividad, con hoteles boutique, villas de lujo, zonas de retiro artístico y absoluta privacidad para las celebridades que lo visitaran. Según registros de la época, el proyecto incluía galerías para artistas emergentes, programas de residencia artística e incluso la posibilidad de semestres sabáticos para creadores.

Sin embargo, los planes nunca se materializaron. La crisis financiera de 2008 frenó el desarrollo y, con el paso de los años, el sueño del refugio de famosos se diluyó por completo. Hoy, dos décadas después, la isla permanece prácticamente intacta, con apenas algunas estructuras básicas como bungalows tipo glamping y un bar de playa que dan cuenta de lo que pudo haber sido.

Las cifras de una joya caribeña

Bonds Cay está ubicada en el norte de las Bahamas, a aproximadamente 200 kilómetros de Miami, en las exclusivas Islas Berry. La propiedad cuenta con 263 hectáreas de naturaleza virgen, más de 21 kilómetros de costa con playas de arena blanca y aguas turquesas, y un entorno prácticamente inalterado.

El acceso solo es posible mediante yate, jet privado o helicóptero, lo que garantiza la privacidad total que buscan los compradores de este tipo de propiedades. La firma inmobiliaria Corcoran CA Christie Bahamas es la encargada de comercializar la isla, y el agente Gavin Christie la ha descrito como "increíblemente raro encontrar una isla de este tamaño que permanezca completamente prístina".

El precio de venta ronda los 25 millones de euros, equivalentes a unos 33 millones de dólares, casi el doble de lo que la artista pagó originalmente por el terreno.

Un capítulo que se cierra

La decisión de vender Bonds Cay llega en un momento de efervescencia profesional para Shakira. Su gira internacional Las mujeres ya no lloran continúa cosechando éxitos, con fechas programadas en América Latina, Europa y Asia. Además, la cantante se presentará el próximo 2 de mayo en el megaconcierto gratuito "Todos en Río" en la playa de Copacabana, siguiendo los pasos de Madonna y Lady Gaga en el icónico escenario brasileño.

Según reportes de medios especializados, la venta de la isla responde a que el ambicioso proyecto inmobiliario nunca llegó a concretarse, y la artista habría decidido desprenderse del terreno para simplificar sus inversiones y concentrarse en su faceta artística y empresarial actual.

Lo que queda: un paraíso en estado puro

A pesar de los planes fallidos, Bonds Cay conserva un valor ecológico excepcional. La isla es hábitat exclusivo de la especie de caracoles terrestres Cerionidae, descubierta en 1921 por los naturalistas Charles Maynard y N.A. Clapp. Sus aguas, bañadas por la profunda trinchera oceánica conocida como Tongue of the Ocean, albergan una abundante vida marina que atrae a pescadores deportivos en busca de marlines, atunes y wahoo.

La descripción de la inmobiliaria presenta la isla como una oportunidad única para inversionistas con visión: puede transformarse en un resort de lujo de clase mundial, un complejo residencial exclusivo o mantenerse como un retiro ultraprivado para quienes busquen el paraíso caribeño en su estado más puro.

Con esta venta, Shakira cierra un capítulo poco conocido de su vida personal y empresarial. La isla que alguna vez imaginó como un refugio para las mentes más creativas del planeta queda ahora a la espera de un nuevo dueño dispuesto a convertir en realidad el sueño que ella no pudo concretar.

