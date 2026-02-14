Belleza

Prince Julio César busca llenar a Venezuela de coronas: anuncia castings y sorpresas

Por Yasmely Saltos
Viernes, 13 de febrero de 2026 a las 11:36 pm
El presidente de la Organización Reinas y Reyes, Prince Julio César, anunció que su maquinaria de belleza ya está en marcha.

Tras un retiro personal, el "hacedor de reinas" promete una temporada cargada de castings y una meta clara: que Venezuela recupere su hegemonía internacional.

Prince Julio César gestiona un portafolio de franquicias que abarcan tanto certámenes femeninos como masculinos. Este año, el enfoque estará en:

 Miss Earth Venezuela, Miss Cosmos, Universal Woman Venezuela, Miss International, Miss Global y Miss Universo Cuba (desde Miami).

Y en certámenes masculinos  Míster Global y Míster International.

 De acuerdo  a una entrevista, iniciarán las convocatorias para los castings nacionales en las próximas semanas.

 

 

