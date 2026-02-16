Amor, lujo y complicidad: Ángela Aguilar y Nodal sellan su San Valentín con una escapada a Cancún

Suscríbete a nuestros canales

Los cantantes Ángela Aguilar y Christian Nodal celebraron el Día de San Valentín en Cancún, de acuerdo con un video que circula en redes sociales. La pareja fue vista compartiendo tiempo juntos en este destino turístico del Caribe mexicano durante el 14 de febrero, fecha en la que se conmemora el Día del Amor y la Amistad.

En el vídeo se observan en un restaurante o sala de fiesta, en una ocasión Christian cantando solo desde la mesa, mientras la agrupación estaba sobre el escenario, posteriormente, Nodal y Ángela pasaron en frente de los presentes para cantar 'Dime cómo quieres'. El momento quedó grabado, así como la cara de amor que tenía Nodal mientras cantaba junto a su esposa, por su parte, el rostro de Ángela no fue notorio por la perspectiva de la grabación.

Una pareja que ha superado las críticas

Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron en julio de 2024, en una ceremonia privada celebrada en la Hacienda San Gabriel de las Palmas en Morelos, México, luego de varios meses de especulación. Desde entonces, han aparecido juntos en eventos, presentaciones y viajes, manteniendo una presencia constante en la agenda mediática.

Al momento de la celebración de San Valentín en Cancún, la pareja suma alrededor de un año y medio de relación, tomando como referencia el momento en el que confirmaron oficialmente su vínculo.

Matrimonio civil y ceremonia privada

La boda fue en un entorno privado y con la asistencia de un círculo cercano de familiares y amigos. La ceremonia se llevó a cabo fuera del foco mediático, sin transmisión pública ni cobertura directa durante el evento.

Posteriormente, cuando las fotografías se hicieron públicas, ambos artistas confirmaron que su unión legal ya había sido concretada, aunque decidieron reservar los detalles del enlace.

Presencia discreta durante su estancia

Durante su estancia en Cancún, no se han registrado apariciones públicas oficiales ni declaraciones directas por parte de los artistas. El video que circula en redes sociales ha sido difundido por diversos usuarios en las plataformas, pero hasta el momento, ni Ángela Aguilar ni Christian Nodal han emitido comunicados sobre esta celebración, manteniendo la misma línea de discreción que han seguido en otras fechas personales.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube