De la música a la moda: Justin Bieber sorprende con el lanzamiento de su nueva marca de ropa

Suscríbete a nuestros canales

Justin Bieber convirtió el mes del amor en el escenario perfecto para presentar SKYLRK, su nueva apuesta en la industria de la moda. El cantante canadiense, de 31 años, puso a la venta el pasado viernes una colección desarrollada en colaboración con su esposa, Hailey Bieber, quien además se convierte en la imagen de una campaña que marca el despegue definitivo de la firma.

Hailey como protagonista y cocreadora

El lanzamiento, disponible a través de la tienda en línea de la marca, incluye prendas de edición limitada concebidas como un proyecto conjunto entre el intérprete de Swag y la fundadora de Rhode. Las imágenes que acompañan la campaña fueron capturadas por el fotógrafo Hugo Comte y muestran a Hailey con distintas piezas de la línea, entre ellas prendas de cuero, accesorios, calzado y conjuntos de loungewear.

El comunicado difundido por SKYLRK señala que la propuesta combina la visión minimalista de la firma con la estética "fuera del trabajo" asociada a Hailey Bieber, con el objetivo de ofrecer prendas pensadas para el uso cotidiano.

Chaquetas con las iniciales de Hailey

Uno de los gestos más significativos de la colección es la inclusión de dos diseños de chaqueta de cuero que llevan las iniciales de Hailey. Se trata de la HB Hooded Leather Jacket y la HB Leather Jacket, con precios de venta al público de 1.400 y 1.200 dólares respectivamente.

Estas piezas responden a una declaración que la propia Hailey realizó en abril pasado, cuando anticipó que estaba trabajando en lo que describió como su "chaqueta favorita de todos los tiempos" para SKYLRK. Lo que entonces era un proyecto personal hoy se materializa en dos prendas que llevan su firma y consolidan su rol como socia creativa del sello.

Los Grammy como trampolín

El lanzamiento de la colección no fue un movimiento aislado, sino la culminación de una estrategia de marketing que tuvo su momento cumbre durante la alfombra de los Grammy Awards 2026. En aquella gala, Bieber interpretó el tema Yukon vistiendo únicamente unos boxers de seda color lavanda de su propia marca, con el logotipo de SKYLRK visible en forma de cristales bordados.

La actuación, minimalista y arriesgada, generó una oleada de comentarios y puso el foco sobre la firma en uno de los escenarios más vistos del planeta.

El presente: carrera musical, imperio de belleza y familia

El lanzamiento de SKYLRK llega en un período de intensa actividad profesional para los Bieber. Justin presentó recientemente su álbum titulado Swag y se prepara para encabezar el festival Coachella en abril. Hailey, por su parte, continúa con la expansión de Rhode, su marca de belleza, que ha ampliado su presencia en el mercado internacional.

En el plano personal, la pareja celebra un hito adicional: su primer hijo, Jack Blues, cumple 17 meses este febrero. El pequeño nació en agosto de 2024 y desde entonces ha sido una presencia constante en las publicaciones y declaraciones de sus padres.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube