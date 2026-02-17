Calor inclemente: Inameh prevé máximas de 39°C y alto riesgo de incendios forestales

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informa que para este 17 de febrero continúa predominando la estabilidad atmosférica en gran parte del país, lo que se traduce en cielos despejados y una fuerte radiación solar. No obstante, la presencia de vientos alisios del noreste podría generar nubosidad estratiforme y algunas lluvias dispersas en la franja norte costera.

Análisis por regiones

Región Central (Caracas, Miranda, La Guaira): Se espera un día mayormente soleado. En la Gran Caracas, las temperaturas oscilarán entre una mínima de 19°C durante la madrugada y una máxima que podría alcanzar los 31°C en horas de la tarde.

Occidente y Llanos (Zulia, Falcón, Guárico, Apure): Sigue la alerta por altas temperaturas. En estados como Zulia y Guárico, el termómetro podría rozar los 39°C, lo que mantiene el riesgo de incendios forestales en niveles muy altos (90% del territorio en riesgo).

Región Sur y Oriente: Se prevé nubosidad generadora de precipitaciones de intensidad variable en la Guayana Esequiba, sur de Bolívar y Amazonas, debido a la actividad de la Zona de Convergencia Intertropical desplazada hacia el sur.

Se recomienda a la población evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 AM y las 4:00 PM.

