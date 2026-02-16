H-E-B busca empleados en Texas: estas son las vacantes con seguro médico y descuentos

Suscríbete a nuestros canales

La cadena de supermercados H-E-B expande su presencia en el norte de Texas con la apertura de una nueva sucursal en Bedford, proyectada para el verano de 2026.

Este desarrollo en Glade Parks generará más de 600 puestos de trabajo, lo que representa una oportunidad laboral importante para los residentes de Bedford, Euless y Grapevine.

¿Qué busca la empresa?

La empresa busca personal para áreas diversas que incluyen panadería, mariscos, frutas y el popular restaurante True Texas BBQ.

Además del salario, la compañía ofrece atractivos beneficios como un 10% de descuento en productos de la marca, planes de ahorro 401(k) con aportación empresarial y cobertura médica integral según detalla Univisión.

Requisitos

Para ocupar estas vacantes, los interesados deben asistir a la feria de empleo que se llevará a cabo el próximo miércoles 18 de febrero, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., en la oficina de contratación de Grapevine.

Es importante destacar que el registro previo es un requisito obligatorio; los aspirantes tienen que completar su solicitud en el portal oficial de carreras de la empresa o enviar el código JOB819 por mensaje de texto antes de presentarse a la entrevista.

Esta fase de reclutamiento masivo busca consolidar un equipo sólido para las operaciones de tiempo completo y medio tiempo en la esquina de Cheek Sparger Road y Rio Grande Boulevard.

