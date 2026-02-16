Tensión olímpica: aficionados en Milán denuncian miedo a "reacciones agresivas" de estadounidenses por Groenlandia

Suscríbete a nuestros canales

La tensión geopolítica entre Washington y Copenhague por el control de Groenlandia saltó del despacho oval al hielo olímpico.

Este lunes 16 de febrero de 2026, trascendieron los detalles de un incidente ocurrido durante el encuentro de hockey masculino entre Estados Unidos y Dinamarca en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán, donde la bandera roja y blanca de la isla ártica se convirtió en el centro de una disputa de seguridad.

Vita y Alexander Kalniņš, una pareja letona residente en Alemania, izaron la bandera de Groenlandia como un gesto de "unidad europea" frente a las recientes declaraciones del presidente Donald Trump sobre la posible anexión o toma de control del territorio.

Sin embargo, lo que comenzó como una manifestación pacífica terminó en una orden de retirada por parte del personal del estadio, bajo el argumento de evitar posibles roces con aficionados estadounidenses.

¿Bandera prohibida o riesgo de seguridad?

A pesar de que las gradas estaban inundadas de banderas de Estados Unidos, los Kalniņš denunciaron que se les impidió ondear el símbolo groenlandés por "razones de seguridad".

El argumento oficial: El personal del recinto sugirió que la presencia de la bandera podría incitar respuestas agresivas de algunos sectores del público estadounidense debido a la retórica política actual.

El vacío legal olímpico: Groenlandia no compite como nación independiente; sus atletas (como los hermanos Slettemark en biatlón) lo hacen bajo la bandera de Dinamarca. La normativa del COI estipula que solo se permiten banderas de países y territorios participantes.

El mensaje enviado: "No está bien que EE. UU. sea tan agresivo con la isla", declaró Kalniņš a The Associated Press, asegurando que, aunque guardaron la tela, el mensaje de resistencia europea ya había sido captado por las cámaras de televisión.

El deporte frente a la "diplomacia del hielo"

A pesar del ruido en las gradas y la presión diplomática fuera de la pista, los protagonistas del juego intentaron mantener la política lejos del disco:

En el hielo: El capitán danés, Jesper Jensen Aabo, aseguró que el equipo ni siquiera mencionó el conflicto de Groenlandia en el vestuario. "Solo queríamos ganar un partido contra un equipo de talla mundial", afirmó, tras la derrota de Dinamarca por 6-3 ante el conjunto estadounidense. En la grada: Aficionados de ambos bandos coincidieron en que los Juegos deben ser un refugio. "Son atletas, no políticos", señaló Dennis Petersen, un fan danés con el rostro pintado, mientras que el estadounidense Rem de Rohan pidió "dejar la política en la puerta" para disfrutar de la competencia.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube