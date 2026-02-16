Todo sobre la licencia para inmigrantes en Nevada 2026: costos, trámites y protección legal

Suscríbete a nuestros canales

Para miles de residentes en Nevada que no cuentan con un número de Seguro Social (SSN), la Tarjeta de Autorización de Conducir (DAC) es la llave para la movilidad segura y legal.

A diferencia de una licencia comercial o Real ID, la DAC está diseñada específicamente para permitir que cualquier residente, independientemente de su estatus migratorio, pueda operar un vehículo y adquirir un seguro de auto.

+ No pague a terceras personas para "conseguirle" la licencia, sepa que las citas son gratuitas y los documentos deben presentarse personalmente.

A continuación, detallamos la información oficial y los costos vigentes a la fecha.

¿Qué es exactamente la DAC?

Es un documento oficial emitido por el DMV de Nevada. Es fundamental entender sus límites:

Sí permite: conducir legalmente dentro del estado y contratar un seguro de auto.

conducir legalmente dentro del estado y contratar un seguro de auto. No permite: votar, solicitar beneficios federales ni ser utilizada como identificación para abordar vuelos comerciales (no es una Real ID).

+ Por ley en Nevada, la información proporcionada al DMV para obtener una DAC es confidencial y no se comparte con agencias de control migratorio (ICE) para fines de deportación, a menos que exista una orden judicial penal.

Requisitos y documentación necesaria

El DMV de Nevada es riguroso con la identidad.

Usted deberá presentar:

Prueba de identidad (Sin SSN): puede presentar su pasaporte extranjero vigente o una tarjeta de identificación consular (como la Matrícula Consular mexicana).

Todos los documentos deben estar en inglés o acompañados de una traducción certificada.

Prueba de residencia en Nevada (2 documentos): facturas de servicios públicos (luz, agua), contratos de alquiler o registros de cuentas bancarias que muestren su nombre y dirección física en el estado. Traducciones: si sus documentos no están en inglés, deben ser traducidos por un traductor aprobado por el DMV.

+ tenga en cuenta que poseer la DAC no le exime de la responsabilidad de tener un seguro de auto activo. Conducir sin seguro en Nevada puede resultar en la suspensión inmediata de su tarjeta y multas superiores a los $600.

Costos y vigencia

Los costos han sido ajustados según la normativa más reciente del DMV, tenga en cuenta que el pago se realiza al momento de la cita:

Trámite Costo Estimado Notas Emisión de Tarjeta DAC $22.25 Tarifa base de la tarjeta. Examen Escrito $25.00 Se paga por cada intento. Prueba de Manejo $25.00 Requiere cita previa. Tarifa de Fotografía $3.25 Obligatoria.

+ A diferencia de la licencia estándar, la DAC debe renovarse con más frecuencia (generalmente cada 4 años para nuevos solicitantes, dependiendo de la evaluación del oficial).

El proceso paso a paso

Estudie el manual: no subestime el examen escrito; está disponible en español en el portal del DMV. Haga su cita: el DMV de Nevada funciona casi exclusivamente con citas previas a través de dmv.nv.gov. Examen de la vista: se realiza en la oficina el mismo día de su cita. Exámenes de conocimiento y manejo: primero debe aprobar el teórico para poder programar el práctico. Recepción: la tarjeta llegará por correo a su domicilio en un periodo de 7 a 10 días hábiles.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube