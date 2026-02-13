Escándalo en Hialeah: agencia de placas lavaba títulos de autos 'chatarra' para venderlos como nuevos

Suscríbete a nuestros canales

Una investigación de largo alcance, que se remonta al verano pasado, ha culminado en una serie de arrestos vinculados a una agencia de placas y servicios vehiculares en Hialeah, Florida, esto se sabe.

El operativo, liderado por la Oficina del Sheriff de Miami-Dade en conjunto con la Oficina del Recaudador de Impuestos del condado, pone bajo la lupa el manejo de documentos públicos en una zona de alta afluencia de residentes hispanos.

El epicentro de la investigación

Las autoridades concentraron sus esfuerzos en la agencia ubicada en West 84th Street, cerca de la Palmetto Expressway, Auto-Tags.

Según los informes oficiales actualizados a febrero de 2026, los sospechosos no solo operaban fuera de los márgenes de la ley, sino que presuntamente utilizaban la estructura de la agencia para validar documentos fraudulentos.

Los cargos presentados incluyen:

Conducta “oficial” indebida: uso de cargos públicos para beneficios personales.

uso de cargos públicos para beneficios personales. Falsificación de registros públicos: alteración de datos en el sistema estatal.

alteración de datos en el sistema estatal. Fraude en títulos de vehículos: emisión de documentos de propiedad basados en información falsa. Se les acusa de lavar títulos sucios, de convertir autos totalmente destruidos en autos legales sin que el dueño se diera cuenta.

Resulta que los implicados llevaban papeles de autos rebuilt, vehículos que fueran pérdida total, chatarra rescatada. Para certificarlos se supone que el dueño debe certificar la reparación estar presente.

Sin embargo, Belkis Escobar, una de las empleadas, borraba ese requisito, usaba su clave para abrir “la puerta trasera del sistema”, validaba la inspección sin preguntas y el título salía limpio.

También figuran: Ricardo Castillo, José Menéndez, Jorge Jameson, Ronaldo Morales. Estos también falsificaban las firmas.

Los últimos detenidos forman parte de una misma familia, los Donoso.

Recuerda que, un título falsificado puede invalidar tu póliza de seguro de auto en caso de accidente.

¿Qué hacer si sospechas que fuiste víctima?

Si realizaste trámites de placas, títulos o registros en esta ubicación específica entre el verano de 2025 y principios de 2026, te recomendamos tomar las siguientes medidas:

Verifica tu título: ingresa al portal oficial de FLHSMV (Florida Highway Safety and Motor Vehicles) y verifica que el número de control de tu título coincida con los registros estatales. Revisa tus pagos: asegúrate de que los montos pagados por impuestos de ventas (Sales Tax) coincidan con lo que la oficina del Recaudador de Impuestos recibió.

Un fraude común es cobrar el impuesto al cliente pero no reportarlo al estado.

Denuncia anónima: si tienes información adicional o fuiste estafado, puedes comunicarte con la línea de Crime Stoppers de Miami-Dade al (305) 471-TIPS. No es necesario revelar tu estatus migratorio para reportar un crimen.

¿Por qué esto es importante para la comunidad inmigrante?

Para muchos residentes en proceso de regularización o recién llegados, tener los papeles del vehículo en regla es vital.

El uso de agencias de "terceros" es común, pero este caso resalta los riesgos de acudir a establecimientos que prometen agilizar trámites saltándose pasos legales.

Atención: el uso de un título de vehículo falso o un registro alterado, incluso si se obtuvo sin saber que era fraudulento, puede derivar en problemas legales graves, multas e incluso complicaciones en trámites migratorios por "falta de buen carácter moral" ante USCIS.

