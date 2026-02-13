DDHH

ONU alerta: el bloqueo de combustible de EEUU a Cuba viola la Carta de Naciones Unidas

Tras el bloqueo naval que interrumpió el flujo de crudo desde Venezuela, la isla ha registrado apagones de hasta 20 horas

Por Yudeima Sotillo
Viernes, 13 de febrero de 2026 a las 08:28 am
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) elevó este viernes el tono de su reclamo contra la administración de Donald Trump.

A través de un comunicado oficial de la Oficina de Derechos Humanos y una declaración de sus expertos independientes, el organismo señaló que las sanciones de Estados Unidos contra el suministro de combustible a Cuba constituyen una violación directa a la Carta de las Naciones Unidas y al derecho internacional humanitario. 

Los puntos clave de la denuncia 

La portavoz de la Oficina de Derechos Humanos, Marta Hurtado, expresó desde Ginebra la "extrema preocupación" de la institución por la gravedad de la crisis en la isla. Según la ONU, el endurecimiento de las sanciones no tiene base legal en el sistema de seguridad colectiva: 

Los expertos destacaron que la Orden Ejecutiva del pasado 29 de enero, que impone aranceles a terceros países que vendan petróleo a Cuba, viola los principios de igualdad soberana, no intervención y autodeterminación. 

La ONU subrayó que estas medidas son "unilaterales" y carecen de la autorización del Consejo de Seguridad, lo que las sitúa fuera del marco legal global. 

La declaración advierte que restringir insumos básicos como el combustible puede acabar constituyendo un "castigo colectivo" contra los civiles cubanos, afectando derechos fundamentales como la salud, la alimentación y el acceso al agua. 

Alerta por colapso humanitario

El reporte de Naciones Unidas coincide con un momento crítico en Cuba. Tras el bloqueo naval que interrumpió el flujo de crudo desde Venezuela, la isla ha registrado apagones de hasta 20 horas. 

"No hay una justificación bajo el derecho internacional a imponer sanciones económicas a terceros estados por participar en intercambios legítimos con otro Estado soberano", afirmaron los relatores especiales en el documento conjunto. 

Llamado a la comunidad internacional 

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, reiteró su llamado al gobierno de Estados Unidos para que rescinda de inmediato estas medidas extraterritoriales. Asimismo, instó al resto de los Estados a no reconocer ni validar las acciones de Washington que busquen presionar a terceros países (como los recientes envíos de México) bajo amenaza de sanciones comerciales. 

Viernes 13 de Febrero - 2026
