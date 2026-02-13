Rescate de víctimas de secuestro termina con incautación de drogas: dos venezolanos detenidos

Suscríbete a nuestros canales

Dos hombres venezolanos y una mujer de nacionalidad chilena resultaron detenidos por el secuestro de dos personas. Además, en el momento de su captura, las autoridades les incautaron un cargamento de drogas.

De acuerdo con los reportes del crimen, el Juzgado de Garantía de Mulchén decreto la prisión preventiva para los tres imputados por el suceso registrado en esa comuna de la región del Bío Bío, en Chile.

Imputan a venezolano por microtráfico

Los involucrados, dos hombres venezolanos y una mujer chilena, fueron formalizados este jueves como autores de los delitos consumados de secuestro, robo con intimidación y tráfico de drogas.

Este último cargo se les sumó luego de que a uno de los hombres se le retiraran, al menos, 11 bolsas pequeñas, las cuales contenían cocaína. El detenido escondía las drogas dentro de una de sus medias, por lo que fue imputado, además, por el delito de microtráfico.

Las autoridades detallaron que, durante el procedimiento realizado durante esta semana por la Policía de Investigaciones (PDI), el prefecto de la comisaría PDI Biobio, Juan Orellana, confirmó que se logró rescatar a dos personas.

Hallan drogas en la vivienda de los secuestradores

Se trata de un hombre y una mujer, quienes habían sido secuestradas dentro un inmueble en la comuna de Mulchén.

Finalmente, tras la operación realizada en el inmueble, las autoridades encargadas incautaron cerca de 75 gramos de marihuana, 58 gramos de pasta base y 42 gramos de cocaína.

Durante la audiencia de presentación, el tribunal determinó un plazo de tres meses para la investigación, reseñó Bio Bio Chile.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube