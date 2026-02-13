Canciller se reúne con el nuncio apostólico venezolano: puntos tratados

Suscríbete a nuestros canales

El Canciller de la República, Yván Gil, sostuvo un encuentro la tarde de este jueves con el nuncio apostólico en Venezuela, monseñor Alberto Ortega Martín.

La reunión, se centró en buscar puntos de encuentro institucionales bajo la mediación de la Santa Sede.

Según el reporte oficial emitido a través de los canales de la Cancillería, la agenda se centró en temas fundamentales para la estabilidad del país.

El diseño de mecanismos que permitan la participación política en el nuevo contexto institucional del país. La necesidad de mantener el orden y la seguridad nacional como prioridad absoluta. Se reafirmó la soberanía de los pueblos y el cumplimiento de los tratados globales como la vía para evitar conflictos externos. Promover el diálogo entre los distintos sectores de la sociedad venezolana, un valor que el Canciller describió como "prioritario".

"En este encuentro, enfatizamos la importancia de promover el diálogo y la reconciliación, principios que siempre han sido prioritarios para el Gobierno Bolivariano, reiteramos la defensa de la soberanía de los pueblos y el respeto al derecho internacional como las únicas vías para un mundo donde prevalezca la paz y la justicia", señaló Gil.

