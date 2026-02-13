¡Venezuela es finalista de la Serie de las Américas! Victoria contra Cuba y próximo rival

Suscríbete a nuestros canales

Venezuela tendrá la oportunidad de defender su casa. Los Navegantes del Magallanes sellaron este jueves su pase a la final de la segunda edición de la Serie de las Américas tras propinarle una paliza de 9-1 a la selección de Cuba. Ante un Estadio Monumental de Caracas volcado a su favor, la representación criolla demostró por qué es la gran favorita para alzar el trofeo este viernes.

La figura desde la lomita fue el zurdo Adrián Almeida. Tras un inicio titubeante donde permitió una carrera en el primer acto, el refuerzo proveniente de Cardenales de Lara puso candado al plato. Almeida trabajó durante cinco entradas y un tercio, permitiendo apenas cuatro hits y recetando seis ponches para acreditarse su segundo triunfo del certamen. El relevo no se quedó atrás: el bullpen venezolano se combinó para retirar 3.2 capítulos permitiendo apenas un imparable, demostrando una solvencia absoluta.

La respuesta de los bates venezolanos fue inmediata. En el cierre del primer inning, Hernán Pérez igualó las acciones con un doblete y Renato Núñez puso la ventaja con un sencillo remolcador. El propio Núñez ampliaría la diferencia en el cuarto tramo con un soberbio cuadrangular por la banda derecha, su segundo vuelacercas en días consecutivos, confirmando su estatus de slugger del torneo.

Tucupita Marcano también se unió a la fiesta con un doble productor de dos carreras, pero la estocada definitiva llegó en el octavo episodio. Rougned Odor conectó su segundo jonrón de la competencia, seguido por un doblete de Luis Sardiñas que trajo dos más a la goma. Hernán Pérez cerró la cuenta impulsando a Sardiñas para establecer el abultado 9-1 definitivo.

Con la victoria sellada por Felipe Rivero en el noveno capítulo, Magallanes ya prepara su estrategia para el duelo decisivo. El equipo de Venezuela se medirá este viernes a las 7:30 PM contra los Caimanes de Barranquilla (Colombia), quienes vienen de una remontada épica ante Panamá. Será un choque de trenes entre las dos mejores novenas del Caribe actual para definir al nuevo monarca de las Américas.

Previamente, a primera hora, Cuba y las Águilas Metropolitanas de Panamá se verán las caras para definir el tercer lugar del podio. La mesa está servida para una jornada de clausura que promete emociones fuertes en el Simón Bolívar de La Rinconada

