Serie de las Américas: Gabriel Lino lidera la remontada y Colombia clasifica a la gran final

Los Caimanes de Barranquilla, representantes de Colombia, han hecho historia en la segunda edición de la Serie de las Américas al clasificar a la Gran Final tras vencer 6-4 a las Águilas Metropolitanas de Panamá. En un duelo de alternativas y mucha tensión, la novena colombiana logró venir de atrás en el último suspiro para dejar en el camino a uno de los favoritos del torneo.

El encuentro comenzó de cara para los cafeteros gracias a un elevado de sacrificio de Gabriel Lino en el primer acto. Sin embargo, Panamá reaccionó con fuerza; primero igualó con sencillo de Gabriel Noriega en el tercer inning y luego tomó la ventaja con un cuadrangular solitario de Edgard Múñoz en la cuarta entrada. La paridad regresó en el séptimo episodio, pero un doble de Brainer Bonaci volvió a poner a los panameños al frente con un parcial de 4-2 que parecía definitivo.

La capacidad de respuesta de Colombia quedó demostrada en la parte alta del séptimo, donde lograron empatar nuevamente las acciones gracias a un elevado de Andrés Angulo y un sencillo de Jesús Marriaga. Con el marcador 4-4, el partido se trasladó a un noveno inning de infarto que definió el destino de ambos conjuntos.

Con dos outs en la pizarra y Harold Ramírez en las bases tras conectar un sencillo, Gabriel Lino se vistió de héroe. El receptor colombiano descargó todo su poder con un estacazo entre los jardines izquierdo y central que puso el 6-4 definitivo. Este fue el cuarto jonrón de Lino en lo que va de competición, consolidándose como el baluarte ofensivo de su país.

La victoria se la adjudicó Ezequiel Zabaleta, mientras que Pedro García se encargó de retirar el noveno en blanco para sumar su segundo salvamento del torneo. La derrota recayó en el lanzador Jorge Bautista. Tras este resultado, Panamá disputará el partido por el tercer lugar, mientras que Colombia espera rival entre el ganador del duelo entre Cuba y los Navegantes del Magallanes de Venezuela.

