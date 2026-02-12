Semifinales de Copa del Rey: Atlético Madrid da la sorpresa y aplasta al FC Barcelona

Suscríbete a nuestros canales

Noche de gloria para el Atlético de Madrid en un Metropolitano que dictó sentencia. El conjunto rojiblanco pasó por encima del FC Barcelona con una efectividad absoluta, firmando una primera parte para el recuerdo. La calidad de Antoine Griezmann y el olfato goleador de Julián Álvarez lideraron un ataque que dejó el cruce prácticamente decidido antes del descanso.

El desastre para el Barcelona comenzó temprano, en el minuto 6, tras un error de comunicación fatal. Una cesión de Eric García no pudo ser controlada por el guardameta Joan García, terminando el balón en el fondo de su propia red. Con el 1-0, el Atlético no dio tregua y, apenas ocho minutos después, Griezmann definió con sutileza tras un contraataque letal para poner el segundo en el marcador.

Pese a que el Barça intentó reaccionar con la verticalidad de Lamine Yamal y un cabezazo de Fermín al larguero, la defensa azulgrana fue incapaz de contener el ritmo local. En el minuto 32, Ademola Lookman aprovechó una nueva combinación ofensiva para fusilar el 3-0. Justo antes de marchar a vestuarios, la "Araña" Julián Álvarez firmó un golazo de bandera que selló el increíble 4-0 definitivo.

La frustración visitante se hizo evidente en la segunda mitad. El VAR invalidó un tanto de Pau Cubarsí por fuera de juego, sepultando cualquier esperanza de remontada para los de Hansi Flick. El portero rojiblanco, Juan Musso, también fue clave al desbaratar las ocasiones claras de Ferran Torres y Fermín López, manteniendo la portería a cero ante la euforia de la grada.

Con este resultado, el Atlético de Madrid pone pie y medio en la gran final de la Copa del Rey. El FC Barcelona tendrá que buscar una gesta heroica el próximo 3 de marzo en el partido de vuelta, aunque la imagen de descontrol mostrada en Madrid hace que la remontada parezca una misión imposible. El Metropolitano celebró por todo lo alto una de las victorias más contundentes de la era Simeone ante el eterno rival.

