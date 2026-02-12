Mar de fondo en Lechería: autoridades suspenden el uso de sus playas

Suscríbete a nuestros canales

La alcaldía del municipio Diego Bautista Urbaneja, en el estado Anzoátegui, anunció la prohibición del uso de sus playas.

A través de sus canales oficiales, el alcalde, Manuel Ferreira, informó desde ayer la prohibición, la cual se ha extendido a este jueves.

Prohibición de uso de playas de Lechería

De acuerdo con las diversas publicaciones en canales oficiales del alcalde, la alcaldía y Protección Civil Urbaneja, esta prohibición responde a la presencia de un mar de fondo intensificado.

En este sentido, resalta que el oleaje se ha incrementado debido a un frente frío y que los niveles de agua han alcanzado algunas vías públicas.

Destaca que el frente frío se detectó gracias al centro de monitoreo del Sistema de Monitore y Alerta Temprana de Urbaneja (Simatur).

De acuerdo con Simatur, las olas que generalmente son de 0,50 cm de altura, ahora se presentan con un nivel entre 1 a 1.5 metros de altura, lo que hace peligroso el uso de playas y balnearios.

Medidas preventivas

Al respecto, el Simatur resalta que se debe tener precaución al transitar por las áreas cercanas a la costa, ya que abunda la presencia de cangrejos, canales, lido y mansa.

Además que el alto oleaje trae consigo objetos cortopunzantes que pueden quedar al descubierto con los movimientos de la arena, así como la presencia de flora y fauna marina fuera de su hábitat.

