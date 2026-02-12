Miami-Dade entrega licencias y Real ID en la puerta de tu casa: sepa dónde

Suscríbete a nuestros canales

La oficina del recaudador de impuestos de Miami-Dade despliega esta semana su unidad móvil TConnect para agilizar la emisión de licencias de conducir y el trámite del Real ID en diversos puntos estratégicos del condado.

Esta iniciativa busca descentralizar los servicios gubernamentales, permitiendo que los ciudadanos gestionen renovaciones de permisos, registros de vehículos y consulten dudas tributarias sin trasladarse a las sedes fijas.

Las autoridades enfatizan que los usuarios deben agendar su cita previa en el portal oficial para garantizar su atención entre las 9:00 a.m. y las 4:00 p.m., optimizando así los tiempos de espera en comunidades como Doral y Miami Gardens.

Jornada

El calendario de atención presencial incluye paradas este jueves 12 de febrero en el complejo Betty T. Ferguson y concluirá la jornada semanal el sábado 14 en la zona de Coral Reef según detalla el Nuevo Herald.

El operativo sirve para tramitar renovación de licencia de conducir, trámites de Real ID y tarjetas de identificación, servicios vehiculares y orientación general sobre impuestos.

Jueves 12 de febrero: Betty T. Ferguson Recreational Complex, 3000 NW 199th St, Miami Gardens.

835 NE 132 St, North Miami. Sábado 14 de febrero: 14653 SW 122nd Ave, Miami (Coral Reef)

Para citas y detalles adicionales sobre ubicaciones en los próximos días pueden visitar la página web mdctaxcollector.gov.

Importancia

Cumplir con la obtención del Real ID resulta importante, ya que a partir de las nuevas normativas federales, esta identificación será obligatoria para abordar vuelos comerciales domésticos y acceder a instalaciones federales de alta seguridad.

Con este despliegue, el condado intenta mitigar las largas filas reportadas en meses anteriores y asegurar que ningún residente quede fuera de la normativa vigente antes de los próximos plazos de cumplimiento nacional

