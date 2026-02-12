Diablitos se va "Pa’ la playa": El aliado indiscutible de estos Carnavales

Suscríbete a nuestros canales

Para el venezolano, el Carnaval es mucho más que un asueto; es el momento cumbre para organizar la logística, cargar la cava y poner rumbo a la costa. En este escenario, Diablitos™ Underwood™ se consolida nuevamente como el "copiloto" indispensable, reafirmando que ninguna jornada de sol y arena está completa sin su sabor original y práctico.

Un reto que encenderá las redes sociales

Este año, la marca lanza una propuesta cargada de adrenalina y premios bajo la consigna: “Pa’ la playa con Diablitos”. La dinámica invita a los temporadistas a:

Rotular la frase en los vidrios de sus vehículos. Capturar el momento en una fotografía. Compartirla en Instagram Stories mencionando a @diablitos_vzla.

Participar no es solo una muestra de fanatismo, sino el ticket de entrada para ganar kits exclusivos de la marca, premiando la fidelidad de quienes saben que un pan con Diablitos™ es el snack playero por excelencia.

Presencia total en los destinos más calientes del país

La experiencia trasciende lo digital. Diablitos™ Underwood™ desplegará activaciones presenciales de alto impacto en los puntos turísticos más visitados de la temporada:

Puerto La Cruz: En el corazón del movimiento costero de Anzoátegui (Playa Lido, Lechería).

Estado Sucre: Llevando el sabor a las costas orientales en Chorrerón.

Isla de Margarita: La "Perla del Caribe" disfrutará del despliegue en Playa El Agua, Playa Parguito y Playa Guacuco.

El aliado imbatible de la cava venezolana

Más que un producto, Diablitos™ es una tradición que se adapta a las nuevas formas de conectar. En estos Carnavales, la invitación es a celebrar con responsabilidad y con ese toque inconfundible que solo Underwood™ ofrece.

¡Busca nuestra activación en tu destino favorito! Demuestra que, cuando se trata de ir a la playa, el sabor de verdad va en tu carro y en tu mesa.

Para más detalles, visita www.diablitos.com y síguenos en Instagram @diablitos_vzla para mantenerte al tanto de todas las novedades.

