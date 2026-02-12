Economía

Venezuela alcanza récord: exportaciones de crudo superan los 1.000 millones de dólares

El aumento de las exportaciones petroleras representa un impulso significativo para la economía venezolana, que busca recuperar su posición en el mercado global de crudo.

Por Jessica Molero
Jueves, 12 de febrero de 2026 a las 12:08 pm
Foto: Cortesía

 

Venezuela ha logrado un récord histórico en el sector energético, con exportaciones de crudo que superan los 1.000 millones de dólares. 

Dicha cifra marca un avance importante para la economía nacional, impulsada por un acuerdo energético con Estados Unidos que busca reactivar las ventas de petróleo venezolano a nivel internacional, así lo informó el medio AlbertoNews. 

Según expertos, este monto podría multiplicarse por cinco en los próximos meses si se mantiene la estabilidad del acuerdo.

El secretario de Energía de EEUU, Chris Wright, destacó que la cooperación con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha sido "espectacular" y ha permitido reactivar la comercialización de crudo tras años de sanciones y restricciones.

El pacto energético contempla la supervisión estadounidense de la venta de petróleo venezolano y la coordinación de operaciones para garantizar la transparencia y la eficiencia. Wright indicó que la relación con las autoridades venezolanas se ha desarrollado de manera positiva y que los acuerdos permitirán colocar más cargamentos de crudo en mercados globales.

El récord alcanzado coincide con reformas recientes en la ley de hidrocarburos aprobadas por el Parlamento venezolano. Estos cambios facilitan la entrada de inversión extranjera y promueven un entorno más atractivo para empresas internacionales interesadas en el crudo venezolano.

Por su parte, el Departamento del Tesoro estadounidense ha flexibilizado ciertas restricciones, permitiendo que compañías de EEUU operen nuevamente en Venezuela. 

