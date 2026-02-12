¿Picnic o parrilla en Carnaval?: conozca los precios de los ingredientes

Suscríbete a nuestros canales

Por lo general, los caraqueños van a las playas durante el Carnaval para disfrutar del asueto en familia junto al mar; por lo que arman cestas con comida y bebidas; y algunos hacen parrilla en la playa; todo ajustado al presupuesto.

Una familia promedio de cuatro personas suele llevar una cesta con la comida que van a consumir en la playa y una cava con hielo y las bebidas necesarias para la hidratación.

Por lo común llevan sándwiches para el desayuno con al menos dos tipos de charcutería, jamón de pierna y queso blanco, o amarillo; lo más económico posible.

En la Central Madeirense, el pan de sándwiches blanco Crustissimo de 500 gr cuesta $ 2,36; el queso paisa por $ 24,20 el kilo; el jamón cocido de pierna Castelo Branco por $ 10,47; margarina de medio kilo $ 3,39; queso amarillo Cheddy’s por $ 21 el kg.

Una empleada de charcutería que reservó su identidad, indicó que “para preparar sándwiches para cuatro personas y llevar a la playa, con 300 gr de queso y 300 gr de jamón, es suficiente”.

Agregó que cada persona se puede comer de dos a tres sándwiches, bien resueltos con jamón, queso; “y si le añade tomate y lechuga completa más”.

La cava se equipa con hielo y bebidas para Carnaval en la playa

Adicionalmente, hay que equipar una cava con hielo y bebidas para la hidratación de la familia en la playa. Los refrescos de dos litros (Lts) en este supermercado oscilan entre $ 1,18 y $ 1,50; el Glup Cola de dos Lts vale $ 1,18, seis cervezas Polar en lata por $ 1,19 cada una; la bolsa de hielo grande por $ 2.

Además, siempre se incluyen algunos snacks salados como papitas o tostones.

En algunas playas alquilan kioscos que cuentan con parrillera, por lo que una familia de cuatro personas puede preparar una parrilla sencilla.

El experto en charcutería, José Ibarra, indicó que para hacer una parrilla para cuatro personas alcanza con un kg de carne y un kg de pollo”.

El Solomo de cuerito cuesta $ 13 el kg, punta trasera por $ 18 el kg. Sugirió muchacho redondo por $ 10,90 el kg, “es ideal porque tiene grasa y la carne queda más jugosa”.

Un kilo de churrasco de pollo cuesta $ 3,95, pollo Criollo congelado por $ 3,49. En Central Madeirense el kilo de yuca vale $ 1,79.

En Forum Súper Mayorista se consigue todo lo necesario tanto para la cesta de sándwiches y la cava, como para la parrilla en la playa para los días de Carnaval.

El pan para sándwiches de 500 gr Crustissimo cuesta $ 2,25; el queso del Campo Paisa por $ 13,99 el kg, queso Kraft facilistas de 453 gr por $ 11,99; jamón El Prado cocido por $ 10,79 el kg.

Para equipar la cava, el refresco Glup Cola de dos Lts cuesta $ 1,35, otros cuestan hasta $1,39; las cervezas Polar en lata valen $ 1,19 cada una.

Cuatro bistecs son suficientes para la parrilla familiar en Carnaval

Cuatro bistecs. Para la parrilla, Forum ofrece punta trasera o solomo. Un carnicero que reservó su identidad dijo que “cuatro bistecs son suficientes, normalmente son gruesos; un kg cuesta $ 12,99. La cantidad de pollo depende de lo que coman, de dos milanesas salen cuatro piezas, el kg vale $ 7,69; un kg de alitas que rinde mucho; por $ 4,49”. En Forum el pollo entero cuesta $ 2,99 el kg.

Automercados Plaza’s ofrece lo necesario para cesta de comida y la parrilla en la playa en Carnaval.

El pan de sándwiches Holsum blanco cuesta $ 3,06; queso pasteurizado CrisBray por $ 13,29 el kg, jamón cocido Plumrose por $ 18,59 el kg; queso amarillo Maju por $ 27,29 el kg, refresco de 2 Lts Coca Cola por $ 1,55; bebidas espirituosas o Polar en lata por $ 1,23; hielo Poiso por $ 2,15.

Para la parrilla, el pollo entero cuesta $ 5,25 el kg; el solomo de cuerito por $ 13,45 el kg; y el kg de yuca congelada la Granka por $ 4,99.

En promedio, una cesta de sándwiches para cuatro personas con jamón y queso blanco, una cava con bebidas para ir la playa en Carnaval cuesta $ 21,67, con queso amarillo y jamón por $ 29,23; y hacer una parrilla en la playa, con cava cuesta $ 29,28.

