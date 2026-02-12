Día de la Juventud en Venezuela: ¿Por qué se celebra cada 12 de febrero?

Suscríbete a nuestros canales

Este 12 de febrero, Venezuela se viste de gala para celebrar el Día de la Juventud, una fecha que rinde homenaje al espíritu rebelde y valiente de las nuevas generaciones.

A lo largo del territorio nacional, se organizan actos culturales, deportivos y políticos para recordar que la fuerza de los jóvenes es el motor principal para construir el futuro.

Esta festividad no es solo una fecha en el calendario, sino un recordatorio de un momento histórico donde la inexperiencia militar fue superada por el coraje.

¿Por qué se celebra el 12 de febrero?

El origen de esta celebración se remonta a 1814, durante la Guerra de Independencia. En aquel entonces, el general José Félix Ribas no contaba con suficientes soldados profesionales para defender la ciudad de La Victoria contra el ejército español.

Ante la urgencia, reclutó a unos 1.500 adolescentes, entre ellos estudiantes y seminaristas que nunca habían tomado un fusil.

A pesar de la falta de entrenamiento, estos jóvenes lucharon con una fuerza y lograron derrotar a las tropas enemigas. Por esta hazaña, en 1947 la Asamblea Constituyente decretó oficialmente esta fecha como el Día de la Juventud, para que el sacrificio de aquellos muchachos jamás fuera olvidado.

Datos importantes de la fecha

La Batalla de La Victoria : fue el evento clave donde los estudiantes demostraron que la juventud podía cambiar el rumbo de la guerra.

: fue el evento clave donde los estudiantes demostraron que la juventud podía cambiar el rumbo de la guerra. Frase célebre : Antes del combate, José Félix Ribas les dijo a sus tropas: "No podemos optar entre vencer o morir, ¡es necesario vencer!".

: Antes del combate, José Félix Ribas les dijo a sus tropas: "No podemos optar entre vencer o morir, ¡es necesario vencer!". En la ciudad de La Victoria existe una escultura famosa que muestra a Ribas enseñando a un joven cómo usar un arma para defender la patria.

Aunque la batalla fue en 1814, fue hace menos de 80 años cuando se decidió celebrar este día de forma fija cada año.

¿Qué se hace actualmente?

Hoy en día, la celebración combina lo tradicional con lo moderno. En las escuelas y liceos se realizan carteleras y actos culturales para explicar la historia. Por otro lado, en las principales ciudades se llevan a cabo las siguientes actividades:

Marchas y movilizaciones : Grupos de estudiantes y movimientos juveniles caminan por las calles para expresar sus ideas y metas.

: Grupos de estudiantes y movimientos juveniles caminan por las calles para expresar sus ideas y metas. Eventos masivos : en este 2026, Caracas se prepara para ser sede de encuentros internacionales de jóvenes, reforzando la unión entre diferentes países.

: en este 2026, Caracas se prepara para ser sede de encuentros internacionales de jóvenes, reforzando la unión entre diferentes países. Conciertos y ferias: se organizan festivales de música en La Victoria, estado Aragua, y ferias de emprendimiento donde los jóvenes muestran sus proyectos y negocios propios.

