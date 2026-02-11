San Valentín rompe la economía de EEUU con un gasto récord: estos son los millones que se proyectan para este 2026

Suscríbete a nuestros canales

Los consumidores en Estados Unidos romperán todos los esquemas financieros este 14 de febrero al proyectar un gasto histórico de $29 000 millones de dólares.

Según el informe anual de la National Retail Federation (NRF), esta cifra supera con creces los $27 500 millones registrados en 2025, estableciendo un nuevo hito en la economía minorista.

Cada comprador invertirá, en promedio, $199.78, un monto impulsado no solo por la inflación actual, sino por una transformación en el propósito de la festividad: el amor romántico ahora comparte protagonismo con el afecto hacia amigos, colegas y familiares.

Gastos variados

La diversificación del gasto revela que las mascotas se han convertido en las grandes ganadoras de la temporada, con un 35% de los ciudadanos planeando comprar obsequios para sus animales, lo que inyectará $2 100 millones al mercado.

Aunque los dulces lideran en volumen de ventas, las joyas dominan el impacto económico con $7 000 millones, seguidas de cerca por las cenas y experiencias fuera de casa que sumarán $6 300 millones según publica El Diario NY.

Este fenómeno refleja un cambio importante en el comportamiento social, donde el 31% de quienes no celebran tradicionalmente la fecha optarán por el "autocuidado" o reuniones casuales, manteniendo dinámico el flujo comercial.

Compras digitales

El entorno digital reafirma su hegemonía en 2026, consolidándose como el canal preferido con un 38% de las transacciones totales.

Esta tendencia beneficia principalmente a los sectores de ingresos medios y altos, quienes actúan como el motor de esta expansión económica.

Analistas del sector interpretan estas cifras como un termómetro positivo para la salud financiera del país al inicio del año.

Afirman que los estadounidenses priorizan sus conexiones personales y vínculos afectivos por encima de las presiones económicas globales.

