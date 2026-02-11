Chris Wright destaca la importancia de mejorar los empleos, salarios y la calidad de vida de los venezolanos 

Suscríbete a nuestros canales

El Secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, emitió declaraciones tras su reunión con la presidenta Encargada, Delcy Rodríguez en Miraflores este miércoles 11 de enero.

El funcionario destacó el trabajo del gobierno norteamericano "emitiendo licencias para que las empresas venezolanas puedan comprar insumos y aumentar la producción de petróleo, crear empleos y los ingresos por la exportaciones"

"Queremos que Venezuela sea libre para obtener estas cosas", afirmó.

Describió el diálogo con las autoridades venezolanas como "maravilloso y sincero". Explicó a la prensa que hablaron "de forma muy franca sobre los desafíos que hemos enfrentados, estoy seguro que son problemas y desafíos que los podemos resolver para traer nuevas oportunidades"

Conversación centrada en recursos y la calidad de vida de los venezolanos

"Hemos conversado sobre los enormes recursos naturales que tiene Venezuela, el petróleo, el gas, la minería y los minerales, pero más importante son los venezolanos, con tanto orgullo, educación y pasión y estoy convencido de lo que podemos hacer uniendo las mentes y los corazones de los venezolanos y estadounidenses", señaló.

En su mensaje dijo estar seguro de que si "trabajamos juntos los estadounidenses y los venezolanos, este año podemos aumentar muchísimo la producción de petróleo, gas y energía eléctrica en Venezuela".

"Pero lo más importante es aumentar las oportunidades de empleos, los salarios y la calidad de vida para los venezolanos y al hacerlo se beneficia Estados Unidos, el hemisferio occidental", expresó.

