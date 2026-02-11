¡Tensión Máxima! El pentágono derriba un dron del narcotráfico en Texas y provoca caos en los vuelos comerciales

Suscríbete a nuestros canales

La seguridad nacional en la frontera sur de Estados Unidos (EEUU) enfrenta un nuevo desafío tras un incidente aéreo sin precedentes cerca de Ciudad Juárez. El evento activó protocolos de defensa que interrumpieron la normalidad de uno de los puertos aéreos más transitados de la región.

Pasajeros y aerolíneas sufrieron las consecuencias de una restricción que inicialmente proyectaba una duración de diez días, generando incertidumbre y cancelaciones masivas. La medida afectó operaciones críticas, incluyendo el desvío de vuelos con pacientes hospitalarios y suministros médicos urgentes.

El Aeropuerto Internacional de El Paso, que gestiona cerca de cuatro millones de viajeros anualmente, recuperó la operatividad tras ocho horas de parálisis total. Las autoridades locales expresaron su malestar ante la falta de comunicación previa sobre esta decisión federal de alto impacto.

Un funcionario estadounidense confirmó a la BBC que fuerzas militares ejecutaron una operación para inutilizar el aparato tras detectar su ingreso ilegal.

¿Por qué EEUU neutraliza un dron que atribuye a un cartel mexicano?

La Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó el cierre del espacio aéreo desde la medianoche del martes por "razones especiales de seguridad". La presencia de la aeronave del narcotráfico representaba un riesgo potencial para la navegación comercial y las instalaciones militares cercanas.

Cerca de la zona del incidente se ubica el aeródromo de la base militar Fort Bliss, un punto estratégico para el ejército de EEUU. El Departamento de Defensa aseguró que, tras la neutralización del objeto, ya no existe ninguna amenaza activa para el tráfico civil.

El alcalde de El Paso, Renard Johnson, declaró que la comunidad sintió miedo ante la repentina medida que desvió incluso equipo quirúrgico esencial. "Nos despertamos con mensajes de texto informándonos que nuestro espacio aéreo estaba cerrado", señaló el funcionario en rueda de prensa.

¿Qué dijo México sobre lo sucedido?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este miércoles una investigación exhaustiva para determinar las causas exactas que motivaron el cierre del espacio aéreo. La mandataria afirmó que, hasta el momento, su gobierno no posee reportes sobre el uso de drones en esa zona fronteriza.

"Vamos a averiguar exactamente las causas de por qué lo cerraron", manifestó Sheinbaum ante las preguntas de los reporteros en su conferencia matutina. La urbe de Ciudad Juárez mantiene históricamente una disputa entre grupos criminales, pero las incursiones aéreas de este tipo resultan inusuales.

La restricción abarcó un radio de 16 kilómetros alrededor de El Paso, incluyendo sectores del sur de Nuevo México como la ciudad de Santa Teresa. Esta acción de la FAA en un solo aeropuerto no tiene precedentes registrados en la historia reciente de la aviación estadounidense.

¿Cómo afectó el cierre del espacio aéreo?

Aerolíneas como Southwest, United y American Airlines reportaron demoras y cancelaciones de numerosos vuelos durante la madrugada y mañana del miércoles. La orden original suspendía los vuelos hasta el 21 de febrero, aunque la FAA levantó la medida tras eliminar la amenaza.

El concejal Chris Canales destacó la posición geográfica única de El Paso como un factor que elevó el pánico entre los residentes locales. Las autoridades federales insistieron en que el despliegue militar fue necesario para garantizar que el artefacto no realizara labores de vigilancia o ataque.

Actualmente, las operaciones aéreas se reanudaron con normalidad, aunque el escrutinio sobre la vigilancia fronteriza aumentó tras este contacto hostil. Los organismos de inteligencia analizan ahora los restos del dron para confirmar su origen y la tecnología utilizada por los grupos delictivos.

