El VIP Pádel Club llega al Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT)

El VIP Pádel Club CCCT abrió sus puertas este martes, 10 de febrero. Fundado por Roberto González, José Antonio Pérez y Ricardo Fernández, está ubicado en el Centro Ciudad Comercial Tamanaco (Las Mercedes) y se presenta como el complejo integral más exclusivo de la capital venezolana.

El área está pensada para quienes buscan combinar deporte, salud, ocio y vida social de buen nivel.

Su infraestructura ya instalada comprende:

- 7 canchas o pistas de la Marca Padel Galis Venezuela de última generación: pistas totalmente operativas y equipadas con césped profesional Marca Relaturf- Modelo PGR Bela para la mejor práctica del deporte.

- Parque infantil con seguridad en sus artefactos para los más pequeños y totalmente cerrado para garantizar sus espacios seguros.

- VIP Bar CCCT: Ubicada en la terraza de la piscina del complejo CCCT con propuestas gastronómicas variadas y coctelería con vistas privilegiadas a La Carlota y el Ávila, ideal para socializar antes o después de los partidos.

Proyectos en expansión:

El club está en una fase de expansión activa con el objetivo de consolidarse como el centro deportivo y social más robusto de Caracas.

Entre sus próximas aperturas previstas destacan:

Cuatro canchas adicionales para alcanzar un total de 11 canchas de nivel profesional

Gimnasio con equipamiento de alta gama para entrenamiento integral, Clínica de rehabilitación especializada en la salud del atleta. Feria gastronómica con tarima principal para el amplio disfrute familiar y social cualquier día de la semana.

