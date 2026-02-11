El VIP Pádel Club llega al Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT)

El VIP Pádel Club CCCT abrió sus puertas este martes, 10 de febrero. Fundado por Roberto González, José Antonio Pérez y Ricardo Fernández, está ubicado en el Centro Ciudad Comercial Tamanaco (Las Mercedes) y se presenta como el complejo integral más exclusivo de la capital venezolana.
El área está pensada para quienes buscan combinar deporte, salud, ocio y vida social de buen nivel.
Su infraestructura ya instalada comprende:
- - 7 canchas o pistas de la Marca Padel Galis Venezuela de última generación: pistas totalmente operativas y equipadas con césped profesional Marca Relaturf- Modelo PGR Bela para la mejor práctica del deporte.
- - Parque infantil con seguridad en sus artefactos para los más pequeños y totalmente cerrado para garantizar sus espacios seguros.
- - VIP Bar CCCT: Ubicada en la terraza de la piscina del complejo CCCT con propuestas gastronómicas variadas y coctelería con vistas privilegiadas a La Carlota y el Ávila, ideal para socializar antes o después de los partidos.
Proyectos en expansión:
- El club está en una fase de expansión activa con el objetivo de consolidarse como el centro deportivo y social más robusto de Caracas.
- Entre sus próximas aperturas previstas destacan:
- Cuatro canchas adicionales para alcanzar un total de 11 canchas de nivel profesional
- Gimnasio con equipamiento de alta gama para entrenamiento integral, Clínica de rehabilitación especializada en la salud del atleta. Feria gastronómica con tarima principal para el amplio disfrute familiar y social cualquier día de la semana.
