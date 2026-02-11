Recreación

El VIP Pádel Club llega al Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT)

El área está pensada para quienes buscan combinar deporte, salud, ocio y vida social de buen nivel

Por 2001online
Miércoles, 11 de febrero de 2026 a las 04:00 pm
VIP Pádel Club
VIP Pádel Club

El VIP Pádel Club CCCT abrió sus puertas este martes, 10 de febrero. Fundado por Roberto González, José  Antonio Pérez y Ricardo Fernández, está ubicado en el Centro Ciudad Comercial Tamanaco (Las Mercedes) y se presenta como el complejo integral más exclusivo de la capital venezolana. 

El área está pensada para quienes buscan combinar deporte, salud, ocio y vida social de buen nivel.

Su infraestructura ya instalada comprende:

  • - 7 canchas o pistas de la Marca Padel Galis Venezuela de última generación: pistas totalmente operativas y equipadas con césped profesional Marca Relaturf- Modelo PGR Bela para la mejor práctica del deporte.
  • - Parque infantil con seguridad en sus artefactos para los más pequeños y totalmente cerrado para garantizar sus espacios seguros.
  • - VIP Bar CCCT: Ubicada en la terraza de la piscina del complejo CCCT con propuestas gastronómicas variadas y coctelería con vistas privilegiadas a La Carlota y el Ávila, ideal para socializar antes o después de los partidos.

Proyectos en expansión:

  • El club está en una fase de expansión activa con el objetivo de consolidarse como el centro deportivo y social más robusto de Caracas.
  • Entre sus próximas aperturas previstas destacan: 
  • Cuatro canchas adicionales para alcanzar un total de 11 canchas de nivel profesional
  • Gimnasio con equipamiento de alta gama para entrenamiento integral, Clínica de rehabilitación especializada en la salud del atleta. Feria gastronómica con tarima principal para el amplio disfrute familiar y social cualquier día de la semana.

Nota de prensa

Visite nuestra sección de Agenda Empresarial

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
EEUU
belleza
gastronomía
Estados Unidos
trámites
Miércoles 11 de Febrero - 2026
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América