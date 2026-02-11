Brasil: lanzan maleta con 82.000 dólares desde piso 30 en redada anticorrupción

Suscríbete a nuestros canales

Un procedimiento de la Policía Federal de Brasil dejó una escena poco común cuando un sospechoso lanzó una maleta con 82.000 dólares desde el piso 30 de un edificio en Balneário Camboriú.

El hecho ocurrió al notar la llegada de los agentes que ejecutaban órdenes de allanamiento vinculadas a un caso de presunta corrupción financiera. El dinero cayó en un área común de un inmueble cercano y fue recuperado en su totalidad por las autoridades.

La acción formó parte de la Operación Barco de Papel, una investigación que busca esclarecer posibles delitos contra el sistema financiero brasileño. El caso involucra recursos administrados por RioPrevidência, entidad responsable de gestionar las pensiones de funcionarios públicos del estado de Río de Janeiro.

Las autoridades centran sus pesquisas en presuntas irregularidades relacionadas con inversiones en títulos de deuda emitidos por el Banco Master, institución que fue liquidada por el Banco Central de Brasil tras fuertes sospechas de fraude.

Según datos oficiales, entre finales de 2023 y mediados de 2024 se habrían destinado alrededor de 970 millones de reales a dicha entidad financiera, según la agencia de noticias EFE.

La investigación también apunta a posibles intentos de ocultar pruebas y obstaculizar el trabajo judicial. Por ello, la justicia autorizó registros en propiedades ubicadas en el estado de Santa Catarina, donde se desarrolló el operativo que terminó con la incautación del dinero arrojado por la ventana.

Evidencias incautadas durante el procedimiento

Además de recuperar la maleta con efectivo, la Policía Federal confiscó varios elementos considerados relevantes para el proceso, entre ellos:

Dos vehículos de alta gama.

Dos teléfonos celulares.

Documentación vinculada a las operaciones investigadas.

Estos indicios serán analizados como parte del expediente que busca determinar responsabilidades penales y administrativas.

