Virales

Innovación en Maracaibo: robot bailarín cautiva a visitantes en la Basílica y Vereda del Lago

La presencia del autómata generó asombro entre los ciudadanos y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Por Jessica Molero
Miércoles, 11 de febrero de 2026 a las 02:05 pm
Basilica
Foto: Cortesía

Desde este fin de semana, Maracaibo ha sido testigo de un evento tecnológico sin precedentes: un robot humanoide recorrió espacios emblemáticos como la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá y la Vereda del Lago, ejecutando movimientos de baile sorprendentes. 

El robot destaca por su diseño inspirado en la forma humana y por sus sistemas de control de última generación. 

Gracias a sus sensores de alta precisión, puede mantener el equilibrio ante terrenos irregulares, ejecutar movimientos complejos con agilidad y responder a estímulos del entorno, mostrando capacidades que antes solo se observaban en laboratorios de robótica avanzada.

Los marabinos presentes no podían creer lo que veían. Niños y adultos se acercaron para observar al robot, mientras los usuarios de plataformas como TikTok compartían los videos de la actuación, comentando la llegada del futuro a la ciudad. 

 

La interacción con el público generó un ambiente de curiosidad y entretenimiento, haciendo que el evento se viralizara en cuestión de horas.

 

Visite nuestra sección Curiosidades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
belleza
Empleo
gastronomía
salud
viaje
Miércoles 11 de Febrero - 2026
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América