Innovación en Maracaibo: robot bailarín cautiva a visitantes en la Basílica y Vereda del Lago

Desde este fin de semana, Maracaibo ha sido testigo de un evento tecnológico sin precedentes: un robot humanoide recorrió espacios emblemáticos como la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá y la Vereda del Lago, ejecutando movimientos de baile sorprendentes.

El robot destaca por su diseño inspirado en la forma humana y por sus sistemas de control de última generación.

Gracias a sus sensores de alta precisión, puede mantener el equilibrio ante terrenos irregulares, ejecutar movimientos complejos con agilidad y responder a estímulos del entorno, mostrando capacidades que antes solo se observaban en laboratorios de robótica avanzada.

Los marabinos presentes no podían creer lo que veían. Niños y adultos se acercaron para observar al robot, mientras los usuarios de plataformas como TikTok compartían los videos de la actuación, comentando la llegada del futuro a la ciudad.

La interacción con el público generó un ambiente de curiosidad y entretenimiento, haciendo que el evento se viralizara en cuestión de horas.

