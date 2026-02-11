TRANSMISIÓN

Serie de las Américas rumbo a la gran final: Juegos del día por Meridiano Televisión

La Serie de las Américas 2026 busca a los finalistas del torneo que será este 13 de febrero por Meridiano Televisión

Por 2001

Por: Andrea Matos Viveiros

La Serie de las Américas, está en su etapa cumbre. Los equipos siguen en la batalla para conseguir un boleto a la final. Panamá ya aseguró el suyo y espera contrincante para definir al campeón. La gran final se disputará este próximo viernes 13 de febrero. Sintoniza los mejores encuentros a través de la señal gratuita de Meridiano Televisión.

Juegos de hoy 11 de febrero: Serie de las Américas

Miércoles 11 de febrero – 4:40 p.m. Cuba vs Colombia. Sólo vía streaming meridiano.net/meridianotv.

Miércoles 11 de febrero – 7:30 p.m. Venezuela vs Curazao

Pégate a la señal en vivo y gratis por Meridiano Televisión, o en HD por SimplePlus, InterGo, NetUnoGo y ABA TV Go. Además, en redes sociales puedes mantenerte informado al momento sobre todo lo que ocurre en la Serie de las Américas. Meridiano Televisión siempre te da más.

Miércoles 11 de Febrero - 2026
VENEZUELA
