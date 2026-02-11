Serie de las Américas rumbo a la gran final: Juegos del día por Meridiano Televisión

Suscríbete a nuestros canales

Por: Andrea Matos Viveiros

La Serie de las Américas, está en su etapa cumbre. Los equipos siguen en la batalla para conseguir un boleto a la final. Panamá ya aseguró el suyo y espera contrincante para definir al campeón. La gran final se disputará este próximo viernes 13 de febrero. Sintoniza los mejores encuentros a través de la señal gratuita de Meridiano Televisión.

Juegos de hoy 11 de febrero: Serie de las Américas

Miércoles 11 de febrero – 4:40 p.m. Cuba vs Colombia. Sólo vía streaming meridiano.net/meridianotv.

Miércoles 11 de febrero – 7:30 p.m. Venezuela vs Curazao

Pégate a la señal en vivo y gratis por Meridiano Televisión, o en HD por SimplePlus, InterGo, NetUnoGo y ABA TV Go. Además, en redes sociales puedes mantenerte informado al momento sobre todo lo que ocurre en la Serie de las Américas. Meridiano Televisión siempre te da más.

