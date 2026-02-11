Diosdado Cabello anuncia despliegue de Carnaval y advierte: no pueden restringir acceso a las playas

Suscríbete a nuestros canales

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, aclaró de forma contundente que en el país no existen las playas privadas.

Según el funcionario, en Venezuela estos espacios son de dominio público y ninguna persona o empresa tiene la autoridad legal para restringir el paso a los ciudadanos.

La advertencia surgió como un recordatorio a los dueños de establecimientos turísticos y hoteles ante la llegada de la temporada de Carnaval. El ministro enfatizó que el libre aprovechamiento de los balnearios y ríos es un derecho de todos los venezolanos, por lo que no se permitirán cercados ni prohibiciones de acceso en las costas del país.

Prohibición de restricciones comerciales

Cabello criticó duramente a quienes intentan monopolizar el consumo dentro de las zonas costeras, impidiendo que los visitantes lleven sus propios alimentos o bebidas.

"Aquí no hay playas privadas. Las playas son del dominio público. Nadie tiene derecho de estar cerrando playas, ríos", expresó. "Usted puede tener un hotel, pero la playa no es suya".

A su vez, enfatizó en las acciones realizadas por algunos comerciantes que afectan el turismo local, "hay gente que se cree ‘esto es mío, no entra nadie’, y si entra, no puede llevar cava, ‘me tiene que comprar todo a mí'».

Seguridad y prevención en Carnaval

Ante la cercanía de las fiestas carnestolendas, el Gobierno nacional prepara el despliegue de seguridad habitual para proteger a los temporadistas. El ministro hizo un llamado especial a la prudencia familiar y a la vigilancia constante.

De forma similar, debido al inicio de la temporada de sequía en Venezuela, las autoridades pidieron extremar las precauciones para evitar desastres ambientales durante los viajes por carretera o visitas a zonas naturales.

