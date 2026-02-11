Video sensible: sicario irrumpe en gimnasio y ejecuta a hombre a tiros en Costa Rica

Suscríbete a nuestros canales

Un nuevo episodio de violencia sacudió a la provincia de Cartago, donde un hombre fue asesinado dentro de un gimnasio en circunstancias que apuntan a un ajuste de cuentas.

La víctima, identificada como Jeffry Araya, de 34 años, perdió la vida tras recibir múltiples disparos mientras realizaba su rutina de ejercicios, según información de CR Hoy.

Las autoridades judiciales manejan como hipótesis preliminar que el crimen estaría relacionado con disputas entre organizaciones criminales que operan en sectores como La Unión.

De acuerdo con los reportes oficiales, el homicidio se registró en horas de la noche cuando un sujeto ingresó al gimnasio portando casco de motocicleta y arma de fuego. El atacante se dirigió directamente hacia la víctima y disparó en reiteradas ocasiones, sin importar la presencia de otros clientes.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) asumió el caso y mantiene abiertas varias líneas de investigación para determinar responsabilidades.

El director interino de la institución explicó que, además de ubicar al autor material, buscan esclarecer qué estructuras criminales estarían involucradas en esta escalada de violencia.

De manera paralela, el OIJ trabaja junto con la Fuerza Pública para reforzar la presencia policial en las zonas consideradas más vulnerables. Las autoridades reconocen que la dinámica delictiva en el área ha mostrado cambios preocupantes en los últimos días.

Tras el suceso, el gimnasio emitió un comunicado en el que lamentó profundamente lo ocurrido y expresó solidaridad con los clientes y familiares del fallecido. En su mensaje, señalaron que este hecho refleja la compleja situación de seguridad que enfrenta actualmente el país.

