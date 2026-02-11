Un choque en Weston deja dos víctimas y provoca el cierre de las vías principales: revisa los detalles del accidente

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades de tránsito de Florida investigan actualmente las causas de un siniestro mortal que paralizó el flujo vehicular en el condado Broward. El impacto ocurrió en una de las arterias viales más concurridas que conectan la zona con el norte del estado.

Equipos de emergencia acudieron al sitio del siniestro para controlar las llamas y asistir a las víctimas potenciales del impacto mecánico. La intensidad del choque obligó al cierre total de la vía durante varias horas de la jornada matutina.

La visibilidad y las condiciones de la carretera durante las primeras horas del día figuran como elementos clave bajo análisis pericial. Los investigadores recopilan testimonios y pruebas físicas para determinar la trayectoria exacta de los automóviles involucrados en el evento.

Dos muertos ha dejado el choque con un conductor que viajaba en contravía por la US-27 en Broward tras un impacto frontal. La Patrulla de Carreteras de Florida (FHP), confirmó que la tragedia sucedió cerca de la marca de la milla 37.

¿Cómo ocurrió el fatal choque por la US-27 en Broward?

El reporte oficial detalla que una camioneta Range Rover impactó de frente contra un Nissan Altima a la altura de la ciudad de Weston. Tras la colisión, el primer vehículo se incendió de forma inmediata con su ocupante atrapado en el interior de la cabina.

Los agentes de la FHP declararon fallecidos a ambos conductores en el lugar de los hechos debido a la severidad de las heridas. Las autoridades aún no precisan cuál de los dos automóviles incurrió en la violación de tráfico al circular en sentido contrario.

El accidente bloqueó por completo los carriles en dirección norte, lo que generó un fuerte congestionamiento en el área metropolitana de Broward. Personal de limpieza trabajó arduamente para remover los escombros y la estructura carbonizada de los vehículos siniestrados.

¿Cuáles fueron las consecuencias del choque?

La interrupción del servicio vial se extendió hasta aproximadamente las 7:00 a.m., momento en que las autoridades rehabilitaron el tránsito normal. Los peritos forenses realizaron el levantamiento de los cuerpos mientras las grúas retiraban los restos metálicos de la vía.

Este suceso reaviva la preocupación sobre la seguridad en las carreteras estatales y la vigilancia contra conductores negligentes. La patrulla de carreteras mantiene una investigación abierta para identificar plenamente a las víctimas y notificar a sus familiares.

Los nombres de los involucrados permanecen bajo reserva oficial mientras el equipo de medicina legal completa los exámenes de rigor. Este tramo de la carretera nacional cuenta ahora con vigilancia reforzada para evitar incidentes similares en el futuro inmediato.

¿Qué medidas tomará la policía tras el choque en Broward?

Los oficiales instan a los testigos del evento a proporcionar cualquier información que ayude a esclarecer la cronología de la colisión. Además, revisarán las cámaras de vigilancia cercanas para determinar el punto exacto donde ocurrió la entrada a la vía prohibida.

La seguridad vial en Weston y sus alrededores es una prioridad para el Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados. La agencia estatal planea emitir un informe detallado sobre las causas mecánicas o humanas que provocaron esta doble pérdida humana.

Con este reporte, las autoridades esperan crear conciencia sobre el peligro de las distracciones y los errores de orientación al volante. Las familias del sur de Florida hoy lamentan la pérdida de dos vidas en un suceso que marcó la jornada.

