Delcy Rodríguez acuerda con el Secretario de Energía de EEUU una agenda a largo plazo: ¿Qué abarca?

El Gobierno Nacional y la administración de los Estados Unidos (EEUU) establecieron este miércoles una agenda energética de largo plazo, orientada a consolidar una asociación productiva que beneficie a los pueblos de ambas naciones.

La información fue suministrada por la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, tras sostener un encuentro de alto nivel con el secretario de Energía de los EEUU, Chris Wright, en el Palacio de Miraflores. Rodríguez destacó que esta hoja de ruta busca convertir el sector energético en el motor principal de la relación bilateral.

“El primer punto es el establecimiento de una asociación productiva a largo tiempo que permita una agenda energética productiva, efectiva y complementaria para ambos pueblos”, señaló la funcionaria.

Proyectos estratégicos y cooperación técnica

Durante la reunión, se revisaron proyectos específicos en materia de petróleo, gas, minería y energía eléctrica. Rodríguez informó que una delegación técnica estadounidense ha mantenido mesas de trabajo con sus homólogos venezolanos para acelerar los procesos de ejecución.

“La delegación técnica nutrida que acompaña al secretario ha sostenido reuniones con sus homólogos técnicos de Venezuela, evaluando los caminos para avanzar lo más rápido posible”, indicó.

Diplomacia frente a la divergencia

La presidenta encargada reconoció la histórica relación energética de siglo y medio entre ambos países, admitiendo que ha estado acompañada de "altos y bajos" en lo político. No obstante, enfatizó que la vía para resolver las diferencias será el entendimiento mutuo.

“Que el diálogo diplomático, político y energético sean los canales adecuados para que Estados Unidos y Venezuela asuman con madurez, desde la divergencia histórica, cómo seguir avanzando”, concluyó Rodríguez.

