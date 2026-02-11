¡Recuerdas los vuelos directos! La red aérea entre EEUU y Venezuela conectó a estas diez ciudades sin escalas en su mejor época

Suscríbete a nuestros canales

El panorama de la aviación comercial en el norte del continente mostraba una dinámica vibrante hace menos de una década. Las principales ciudades estadounidenses servían como puertas de salida naturales hacia los destinos más importantes del territorio venezolano.

Los viajeros disfrutaban de trayectos cortos que facilitaban el intercambio comercial, técnico y familiar de manera constante. Esta red de transporte fortaleció los vínculos económicos entre los centros financieros de Nueva York y el eje energético de Houston.

La infraestructura aeroportuaria en Florida centralizaba la mayor parte del flujo de pasajeros que buscaban sol y negocios en el Caribe. Sin embargo, este esquema de vuelos directos sufrió una interrupción que transformó los hábitos de viaje.

Las rutas tradicionales EEUU-Venezuela permitían vuelos sin escalas desde Miami, Nueva York y Houston hasta mayo de 2019. La Administración Federal de Aviación (FAA) y el Departamento de Transporte suspendieron las operaciones por razones de seguridad nacional.

¿Cuál fue el impacto de las rutas tradicionales?

La ruta Miami (MIA) – Caracas (CCS) destaca históricamente como el "Puente Dorado" de la aviación en el hemisferio. American Airlines lideró este mercado con hasta cinco vuelos diarios, lo que convertía el trayecto de tres horas en una rutina doméstica.

Otras compañías como SBA Airlines y Avior mantuvieron la competencia viva con políticas de equipaje sumamente flexibles para los usuarios. Para los residentes del sur de la Florida, aterrizar en el Aeropuerto de Maiquetía era un proceso sencillo, rápido y eficiente.

Por su parte, la ruta Nueva York (JFK) – Caracas conectaba el corazón financiero estadounidense con la capital venezolana en cinco horas. Delta Airlines y United operaron este corredor para facilitar el movimiento de ejecutivos del sector petrolero y bancario.

¿Cómo funcionaba la conexión de las rutas tradicionales entre EEUU y Venezuela?

El corredor Houston (IAH) – Caracas operó como una ruta técnica vital que unía las dos capitales mundiales de la energía. United Airlines mantuvo este servicio con gran éxito para ingenieros y transnacionales hasta mediados del año 2017.

Maracaibo también disfrutó de una autonomía aérea envidiable a través de la ruta directa desde Miami hacia el Aeropuerto La Chinita. American Airlines facilitó que los zulianos evitaran la escala en Caracas para sus viajes de compras o negocios familiares.

Incluso ciudades como Valencia y Barcelona ganaron terreno con conexiones directas operadas principalmente por aerolíneas locales. Avior Airlines posicionó a Barcelona como la puerta de entrada para el oriente del país desde el "hub" de Miami.

¿Qué ocurrió tras el cierre de estas rutas?

La suspensión total de mayo de 2019 obligó a los pasajeros a realizar escalas obligatorias en Panamá, República Dominicana o Bogotá. Un viaje que duraba apenas tres horas se convirtió en una travesía agotadora de entre ocho y doce horas de duración.

Las cifras de conectividad actuales muestran que esta situación encarece los boletos y complica la logística de carga pesada. Los analistas recuerdan esta época pre-2019 como el momento de mayor integración aérea entre el "norte" y el país suramericano.

