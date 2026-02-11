Llegan al país más de 120 venezolanos repatriados desde Miami: incluye mujeres y niños

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles arribó al país el vuelo Nº 110 del Plan Vuelta a la Patria con más de 120 venezolanos a bordo, quienes fueron deportados desde Miami en Estados Unidos (EEUU).

A través de sus canales oficiles, el ministerio de Interior, Justicia y Paz difundió los detalles sobre el vuelo Nº 110 que arribó al aeropuerto de Maiquetía esta tarde.

Vuelo Nº 110

De acuerdo con la información proporcionada por el ministerio de Interior, Justicia y Paz, en este vuelo regresaron al país un total de 125 venezolanos, incluyendo mujeres, niños y niñas.

En este sentido, detalla que regresaron a Venezuela 100 hombres, 19 mujeres, 2 niños y 4 niñas, dentro del marco del Plan Vuelta a la Patria.

Asimismo, señala que se trata del vuelo Nº 110, proveniente de la ciudad de Miami en Florida, de Estados Unidos.

Autoridades reciben a venezolanos en Maiquetía

Al momento de su arribo al país, los venezolanos repatriados fueron recibidos por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB), entre otros.

Al bajar del avión, los venezolanos repatriados deben pasar por el túnel migratorio, donde son entrevistados para revisar cada uno de los casos.

Posteriormente reciben atención médica por parte de las entidades estatales de salud y luego son finalmente trasladados hasta sus hogares por los efectivos de seguridad.

