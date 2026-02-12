Donald Trump: Nos hemos vuelto muy cercanos a un nuevo grupo de personas llamado Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, afirmó que su administración está reafirmando el compromiso con la “independencia y el dominio energético” de su país, destacando el nuevo capítulo en las relaciones con Venezuela.

“Tenemos un nuevo grupo de personas con el que nos hemos encariñado mucho, llamado Venezuela. Tenemos 50 millones de barriles de petróleo flotando ahora mismo rumbo a Houston para su refinación”, indicó el mandatario estadounidense, de acuerdo a una publicación del Departamento de Estado de EEUU.

Este anuncio coincide con la reunión sostenida este miércoles en el Palacio de Miraflores entre la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el secretario de Energía de EEUU, Chris Wright.

Ambos funcionarios acordaron una agenda de largo plazo para consolidar una asociación productiva en áreas de petróleo, gas, minería y electricidad.

Un mensaje de Trump para Venezuela

Durante una rueda de prensa en Caracas, el secretario Wright compartió un mensaje directo del presidente Trump, subrayando que la cooperación va más allá de lo comercial.

“Él está profundamente comprometido con transformar por completo la relación entre Estados Unidos y Venezuela, como parte de una agenda más amplia para hacer que las Américas vuelvan a ser grandes. Para acercar a nuestros países, para traer comercio, paz, prosperidad, empleos y oportunidades al pueblo de Venezuela, y en alianza con Estados Unidos. Estas no son solo palabras o ambiciones, sino que ya tenemos planes muy específicos y acciones muy concretas en marcha”, dijo.