El Real Madrid y la UEFA firman la paz definitiva: la Superliga llega a su fin

El Real Madrid ha anunciado oficialmente su retirada de la Superliga Europea, poniendo punto final a un conflicto que mantuvo en vilo al deporte mundial desde 2021. Esta decisión se produce apenas cinco días después de que el FC Barcelona abandonara también el proyecto. Con este paso, el club blanco confirma un acuerdo con la UEFA y la European Football Clubs (EFC).

El proyecto nació el 18 de abril de 2021 como una alternativa cerrada a la Champions League, prometiendo ingresos de 400 millones de euros para sus fundadores. Florentino Pérez lo defendió como un impulso necesario para la supervivencia del fútbol. Sin embargo, la reacción social masiva, especialmente en Inglaterra, forzó la salida inmediata de los clubes de la Premier League.

Posteriormente, equipos como el Atlético de Madrid, la Juventus y el AC Milan se desvincularon, dejando al Madrid y al Barcelona como únicos defensores. La batalla se trasladó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que dictaminó que la UEFA abusó de su posición dominante. Aun así, el fallo no logró revivir el interés de los clubes que ya habían desertado.

El París Saint-Germain y el Bayern Múnich se mantuvieron siempre en contra del torneo. Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, calificó la iniciativa como un plan separatista que atentaba contra la unidad global. Tras meses de intensas negociaciones privadas, el Real Madrid ha decidido finalmente priorizar la estabilidad institucional y el consenso.

El acuerdo final con la UEFA busca fortalecer la sostenibilidad de los clubes y respetar el principio del mérito deportivo en las competiciones. El club blanco enfatizó que se trabajará en mejorar la experiencia del aficionado mediante el uso de nuevas tecnologías. Este entendimiento redefine el equilibrio de poder entre los grandes equipos y el organismo rector.

Con este anuncio, la Superliga queda oficialmente desactivada tras casi cinco años de disputas y divisiones. Se cierra así una de las mayores controversias en la historia reciente del fútbol, devolviendo la paz institucional al continente. El Real Madrid vuelve a integrarse plenamente en el ecosistema de la UEFA para reformar el deporte desde adentro.

