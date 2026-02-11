"Se necesita un grado universitario": el duro ataque de Hamilton al nuevo reglamento de la F1

Suscríbete a nuestros canales

El estreno oficial del nuevo paquete reglamentario de la Fórmula 1 en los test de Bahréin no ha dejado indiferente a nadie, especialmente a Lewis Hamilton. El británico, ahora en las filas de Ferrari, se mostró sumamente crítico tras completar sus primeras 52 vueltas con el SF-26. A pesar de la solidez mostrada por el monoplaza italiano, el siete veces campeón del mundo no ocultó su frustración ante la dirección técnica que ha tomado la categoría reina en este 2026.

Hamilton fue tajante al calificar las nuevas normativas como "ridículamente complejas", asegurando que el aficionado común tendrá serias dificultades para comprender lo que sucede en pista. "Necesitarás un grado universitario para poder entender al completo el nuevo reglamento", lanzó el piloto, visiblemente molesto tras haber asistido a siete reuniones técnicas en un solo día para intentar descifrar las zonas grises de los motores y la nueva gestión de energía.

La crítica más feroz del británico apuntó directamente al rendimiento de los coches. Hamilton llegó a afirmar que, bajo estas nuevas reglas, los monoplazas son "más lentos ahora mismo que un Fórmula 2". Aunque los datos de los test sitúan al McLaren de Lando Norris (1:34.669) todavía unos diez segundos por delante de la pole de F2 del año pasado, la percepción de falta de velocidad y la excesiva gestión de sistemas parece haber restado el "feeling" de coche extremo que Hamilton tanto valora.

El descontento del piloto de Ferrari surge en un momento de gran incertidumbre sobre el tipo de carreras que se vivirán este año. Mientras equipos como Williams celebran su reincorporación a la pista, las dudas sobre la entrega de potencia y la paridad entre motores dominan el paddock. Hamilton, como la voz más laureada de la parrilla, ha puesto el dedo en la llaga sobre si este nuevo camino reglamentario prioriza la ingeniería confusa sobre el espectáculo puro.

A pesar de las quejas de Lewis, el SF-26 se ha mostrado como un coche fiable, sin los contratiempos mecánicos que sí han reportado equipos como Aston Martin o Alpine. Sin embargo, para un piloto acostumbrado a batir récords, la sensación de dar un paso atrás en prestaciones puras es un golpe difícil de digerir. La temporada apenas comienza, pero el debate sobre si la Fórmula 1 se ha vuelto demasiado intelectual y lenta ya está servido en el garaje de Maranello.

