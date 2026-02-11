Digitel informa sobre el restablecimiento de sus servicios

Suscríbete a nuestros canales

La operadora Digitel emitió un comunicado este miércoles para informar que sus servicios han sido totalmente restablecidos a nivel nacional.

Tras varias horas de intermitencia que afectaron tanto la navegación de datos como las llamadas de voz, la infraestructura ya opera bajo parámetros normales.

De acuerdo con la empresa, la caída no fue producto de un ataque externo o una avería imprevista, sino de los procesos de modernización que la compañía está ejecutando:

Se realizaron ajustes en el núcleo de la red para fortalecer la plataforma.

Estas acciones forman parte del plan de expansión de la red 4G LTE y 5G que la empresa ha venido desplegando para mejorar la experiencia del usuario.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la calidad de la red y la mejora continua... agradecemos la comprensión durante el proceso de recuperación”.

