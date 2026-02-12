Ofertas en Amazon: rematan computadoras listas para el trabajo remoto

Suscríbete a nuestros canales

Una nueva oferta de Amazon ha captado la atención de usuarios que buscan equipos para el trabajo remoto sin realizar inversiones elevadas. Se trata de un sistema de escritorio Dell OptiPlex en versión renovada que se comercializa por un precio de $303.99 dólares.

Este conjunto destaca por ser una solución integral, ya que no se limita solo a la unidad central de procesamiento, sino que añade todos los accesorios necesarios para su funcionamiento inmediato.

Especificaciones técnicas del hardware

La computadora integrada en esta oferta de Amazon cuenta con un procesador Intel Core i5 de tercera generación que alcanza una velocidad de 3.2 GHz. El rendimiento se ve respaldado por una memoria RAM de 16 GB, una capacidad que permite la gestión de múltiples tareas simultáneas como videollamadas y navegación web con diversas pestañas activas.

Además, el equipo dispone de un disco duro de 2 TB, proporcionando un almacenamiento amplio para documentos de oficina y archivos multimedia de gran peso.

Pantalla y accesorios incluidos

El paquete se completa con un monitor LED de 22 pulgadas que ofrece una resolución Full HD. Para la interacción con el sistema, se incluyen un teclado y un mouse equipados con iluminación RGB, además de altavoces con luces LED.

En el apartado de software, la unidad viene con el sistema operativo Windows 11 Pro de 64 bits ya instalado, lo que asegura la compatibilidad con las herramientas profesionales actuales. Asimismo, posee conectividad WiFi para prescindir del uso de cables de red.

El programa de productos renovados permite que hardware empresarial, diseñado para durar muchos años, tenga una segunda vida útil con un costo significativamente menor para el consumidor final.

