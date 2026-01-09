Así puedes reclamar el reembolso de Amazon: montos y requisitos de elegibilidad

Suscríbete a nuestros canales

La Comisión Federal de Comercio logra una victoria histórica contra las tácticas de retención forzada del gigante del comercio electrónico. El acuerdo establece un fondo multimillonario para compensar a los usuarios que enfrentaron barreras casi insuperables al intentar cancelar su suscripción de Prime.

Los afectados deben iniciar un proceso de reclamación manual para recuperar los cargos facturados sin un consentimiento claro y transparente, según El Diario NY.

¿En qué consiste el fraude de las cancelaciones de Prime?

La agencia federal acusa a la empresa de diseñar interfaces confusas para atrapar a los clientes en renovaciones automáticas no deseadas. Esta práctica, conocida como "patrones oscuros", dificulta el cierre de pruebas gratuitas y obliga al pago de mensualidades por servicios que el usuario ya no desea.

La investigación revela que la compañía ocultó dolosamente los pasos para dar de baja las cuentas, lo que viola la Ley de Protección al Consumidor. Miles de clientes pagaron durante años por una plataforma que no utilizaban debido a la complejidad del proceso de salida digital.

¿Quiénes pueden solicitar su indemnización este año?

El proceso de compensación abarca a todos los residentes de Estados Unidos (EEUU) que contrataron servicios entre enero de 2016 y diciembre de 2024. Los usuarios necesitan demostrar que el sistema les impidió cancelar una suscripción o que recibieron cargos tras un periodo de prueba gratuita.

La elegibilidad depende del historial de transacciones registrado en la cuenta personal, por lo que el acceso al correo electrónico original resulta indispensable. No todos los clientes reciben el dinero automáticamente; la acción individual del consumidor define la entrega del cheque o depósito correspondiente.

El acuerdo de enero de 2026 obliga a la empresa a desembolsar pagos que oscilan entre $25 y $500 por cada usuario afectado. "El dinero no se deposita de forma automática; el cliente debe solicitarlo activamente", advirtieron los funcionarios de la FTC en el comunicado de prensa.

Para casos de daños severos y cobros recurrentes durante varios años, el monto máximo de indemnización alcanza la cifra de $15.000.

¿Cuál es el procedimiento paso a paso para el reclamo?

Usted debe ingresar al dominio oficial amazonftsettlement.com y seleccionar la opción para presentar un nuevo reclamo formal. El sistema valida su identidad mediante el historial de compras vinculado a su dirección de correo electrónico principal sin requerir facturas físicas adicionales.

Tras confirmar los periodos de elegibilidad, usted elige el método de pago de su preferencia, ya sea transferencia directa, crédito o cheque postal. Una vez que el usuario completa el formulario, el portal genera un número de confirmación que sirve para rastrear el estatus de la liquidación final.

¿Qué plazos rigen para no perder el beneficio económico?

La fecha límite es hasta el 30 de junio de 2026 para registrar su solicitud antes de que el fondo cierre definitivamente sus puertas. Las autoridades procesan los pagos en tandas periódicas, con las primeras entregas programadas para los meses de julio y agosto de este mismo año.

Ignorar este tiempo de vigencia para el reclamo significa la pérdida total del derecho a reclamar estas compensaciones por prácticas comerciales engañosas. Una solicitud a tiempo asegura que usted reciba su dinero antes de que los recursos asignados por la corte se agoten entre los millones de beneficiarios potenciales.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube