Visa de turista 2026: de esta manera puedes completar el formulario DS-160 sin pagar gestores

Suscríbete a nuestros canales

El proceso para conseguir una visa de turista para los Estados Unidos (B1/B2) sigue siendo uno de los trámites más demandados por los viajeros.

Para este 2026, la clave para obtener la aprobación radica en completar correctamente el formulario DS-160.

A continuación, te compartimos los pasos esenciales y las actualizaciones que debes tener en cuenta este año.

El primer paso: el formulario DS-160

El formulario DS-160 es un documento electrónico que recoge información personal, familiar y laboral del solicitante.

Según el sitio oficial Travel.state.gov, llenar esta solicitud toma alrededor de 90 minutos y debe hacerse únicamente a través del Centro de Aplicación Electrónica Consular (CEAC).

Es crucial que la información que ingreses coincida exactamente con la de tu pasaporte.

De acuerdo con el medio especializado Vive USA, uno de los errores más frecuentes es la discrepancia en los nombres o el número de pasaporte, lo que puede llevar a que tu cita consular sea invalidada.

Claves para un llenado exitoso en 2026

Al comenzar el trámite, el sistema le asignará un ID de solicitud. Es crucial que guarde este número de inmediato, ya que, según las instrucciones de la Embajada de los Estados Unidos, el sistema se cerrará tras 20 minutos de inactividad, lo que podría resultar en la pérdida de sus datos no guardados.

En las secciones clave del formulario, encontrará:

Información de viaje: Aquí debe especificar su propósito (turismo o negocios) y, si es posible, una fecha estimada de llegada.

Aquí debe especificar su propósito (turismo o negocios) y, si es posible, una fecha estimada de llegada. Datos de contacto en EEUU: De acuerdo con USTravelDocs, si no tiene un contacto personal, puede proporcionar el nombre y la dirección del hotel donde planea hospedarse.

De acuerdo con USTravelDocs, si no tiene un contacto personal, puede proporcionar el nombre y la dirección del hotel donde planea hospedarse. Seguridad y antecedentes: Esta sección requiere que responda "Sí" o "No" a preguntas sobre antecedentes legales o de salud.

Programación de la cita y validación

Una vez que envíe el formulario, recibirá una página de confirmación con un código de barras. La Embajada de Estados Unidos en México subraya que este código es esencial para programar sus citas en el Centro de Atención al Solicitante (CAS) y para la entrevista consular.

Para este 2026, es fundamental recordar que si cometió un error grave en el DS-160, deberá generar uno nuevo y actualizar el número de confirmación en su perfil de citas al menos tres días antes de acudir a la embajada, para evitar la cancelación automática de su trámite.

Consejos finales para el solicitante de la visa de turista

La honestidad es fundamental en este proceso. Como señala el sitio informativo USA.gov, proporcionar información falsa en el DS-160 no solo puede llevar a que te nieguen la visa, sino que también podría resultar en una prohibición permanente para ingresar al país.

Es aconsejable revisar cada respuesta antes de firmar electrónicamente de manera definitiva.

Además, mantente al tanto de las tarifas actuales, ya que los costos de procesamiento de visas de no inmigrante pueden cambiar anualmente según las regulaciones del Departamento de Estado.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube